عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال سلسة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جبيال شمال قطاع غزة.
وقال شهود عيان، إن ثلاثة شهداء وأكثر من 20 جريحا وصلوا المستشفى الإندونيسي، إثر سلسلة غارات على جباليا.
وأضافوا، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقصفت مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في شارع الدعوة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء، وإصابة العديد من المواطنين.
وجنوبا، استشهد ثلاثة مواطنين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف إسرائيلي لمجموعة مواطنين قرب مدينة أصداء الإعلامية غرب خان يونس.
ووسط القطاع، استشهد 8 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الواوي في منطقة الزوايدة.
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