عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال سلسة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جبيال شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن ثلاثة شهداء وأكثر من 20 جريحا وصلوا المستشفى الإندونيسي، إثر سلسلة غارات على جباليا.

وأضافوا، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقصفت مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في شارع الدعوة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء، وإصابة العديد من المواطنين.

وجنوبا، استشهد ثلاثة مواطنين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف إسرائيلي لمجموعة مواطنين قرب مدينة أصداء الإعلامية غرب خان يونس.

ووسط القطاع، استشهد 8 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الواوي في منطقة الزوايدة.



