وزير إماراتي: الشراكة مع مصر والأردن والبحرين تشهد تطورًا إيجابيًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي، أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين؛ تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة.
وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، إن تطور الشراكة جاء بعد تخصيص صندوق استثماري تديره شركة“القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشروعات صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشروعات في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
أ ش أ
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