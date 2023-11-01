وزير إماراتي: الشراكة مع مصر والأردن والبحرين تشهد تطورًا إيجابيًا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي، أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين؛ تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة.

وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، إن تطور الشراكة جاء بعد تخصيص صندوق استثماري تديره شركة“القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشروعات صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشروعات في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

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