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السويدى تتعاون مع أكاديمية الطاقة السعودية لتطوير أساليب التدريب التقنى

11/1/2023 2:03:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة السويدى للتعليم التكنولوجى، وأكاديمية الطاقة والمياه التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى السعودى، مذكرتى تفاهم لتبادل الخبرات، ومد جسور التعاون بين الطرفين.

وقال أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الطاقة والمياه يعزز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات التدريبية والاستشارية.

وأضاف أن توقيع“السويدى” مذكرات تفاهم مع المؤسسات المختلفة يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين وإمدادهم بالتدريبات النظرية إلى جانب التدريب العملى، لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يسهم فى مواجهة البطالة وزيادة القدرة التنافسية.

وقال طارق الشمرانى، الرئيس التنفيذى لأكاديمية الطاقة والمياه، إنه من المتوقع أن يلعب هذا التعاون دوراً فى ترسيخ قدرة المعرفة على بناء الأداء، من خلال تبادل الاستشارات والمدربين، وتخصيص برامج تدريبية تُنفذ فى مقر أكاديمية الطاقة والمياه ومقر أكاديمية السويدى الفنية.

وتلعب أكاديمية الطاقة والمياه دورا محوريا فى تأهيل الكوادر السعودية لكلا الجنسين فى أكثر من 17 تخصص مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وتأسست شركة السويدى لإنشاء الجامعات وإدارة العلوم الحديثة عام 2018 وهى شركة مساهمة مصرية تهدف إلى إنشاء الجامعات وصناعة تكنولوجيا المعلومات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات.


كتبت: فرح رجب

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