السويدى تتعاون مع أكاديمية الطاقة السعودية لتطوير أساليب التدريب التقنى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة السويدى للتعليم التكنولوجى، وأكاديمية الطاقة والمياه التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى السعودى، مذكرتى تفاهم لتبادل الخبرات، ومد جسور التعاون بين الطرفين.
وقال أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الطاقة والمياه يعزز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات التدريبية والاستشارية.
وأضاف أن توقيع“السويدى” مذكرات تفاهم مع المؤسسات المختلفة يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين وإمدادهم بالتدريبات النظرية إلى جانب التدريب العملى، لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يسهم فى مواجهة البطالة وزيادة القدرة التنافسية.
وقال طارق الشمرانى، الرئيس التنفيذى لأكاديمية الطاقة والمياه، إنه من المتوقع أن يلعب هذا التعاون دوراً فى ترسيخ قدرة المعرفة على بناء الأداء، من خلال تبادل الاستشارات والمدربين، وتخصيص برامج تدريبية تُنفذ فى مقر أكاديمية الطاقة والمياه ومقر أكاديمية السويدى الفنية.
وتلعب أكاديمية الطاقة والمياه دورا محوريا فى تأهيل الكوادر السعودية لكلا الجنسين فى أكثر من 17 تخصص مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وتأسست شركة السويدى لإنشاء الجامعات وإدارة العلوم الحديثة عام 2018 وهى شركة مساهمة مصرية تهدف إلى إنشاء الجامعات وصناعة تكنولوجيا المعلومات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات.
كتبت: فرح رجب
MENAFN01112023000202011048ID1107353360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.