شركات الأسمدة: خفض إمدادات الغاز غير مؤثر حتى الآن

MENAFN - Al-Borsa News) قالت كبريات شركات الأسمدة إن خفض إمداداتها من الغاز لم يكن مؤثرًا حتى الآن فى ظل تمتعها بمخزون مناسب.

وأفصحت 3 شركات مدرجة بالبورصة المصرية عن تأثير خفض إمدادات الغاز على أعمالها بعد ما خفضت الحكومة منذ يوم الجمعة الماضى إمدادات الغاز للشركات كثيفة استخدام الغاز الطبيعى، لاسيما منتجى الأسمدة الذى يستخدم كمكون من ضمن مكونات الإنتاج.

وقالت شركة أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية فى بيان للبورصة إن الشركة شهدت انخفاضًا فى إمداداتها من الغاز المغذية للمصانع بنسبة 11% منذ نحو يومين، وتم استيعاب الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.

وأكدت الشركة على عدم تأثرها بهذا الخفض، حيث تستخدم كمية من فائض إنتاج الأمونيا اليومى والموجود بالخزانات لتعويض النقص فى إنتاج الأمونيا خلال فترة التخفيض، معتمدة على المخزون لديها.

وتابعت أنها حققت خطة الإنتاج الخاصة باليوريا المحببة ونترات الأمونيوم واليوريا المخصوص بشهر أكتوبر 2023 لمصانع الشركة الثلاث بأكثر من المستهدف، حيث حقق أبوقير1 116%، فيما حققا أبوقير2 وأبوقير 3 المستهدف بنسبة تصل إلى 109%، و113% على التوالي.

وفى سياق متصل أوضحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة ((موبكو))، أنه تم تخفيض إمدادات الغاز للمصنع منذ 27 أكتوبر، إلا أنه ليس هناك تاثير على حجم إنتاج الشركة، أو خطة الصيانة التى تسير بها الشركة.

وأشارت، إلى أنه مع وجود مخزون استراتیجى من منتجات الشركة لا يوجد أى تأثير على حجم الإنتاج والمبيعات الخاصة بالشركة.

ومن جانبها، قالت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن تراجع كمية الغاز الموردة إلى الشركة، ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجى من جميع منتجاتها الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن توقف الإنتاج جاء نتيجة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجارى، وسيتم إعادة التشغيل.

توقع نادر أشرف، محلل مالى ببنك الاستثمار نعيم، إن لاتتأثر شركات الأسمدة بصورة كبيرة فى حال استمر الخفض على مدار أيام، خاصة وأن أغلب الشركات لديها مخزون يمكنها الاعتماد عليه.

وأرجع أشرف عدم تأثر الشركات بأنها عوضت خفض الغاز بكمية إنتاج من المخزون مما جعلها تتفادى الأثار، موضحًا أن حجم التاثر سيتوقف على مدة الخفض.

وقالت شركات لـ((البورصة))، إن التخفيضات غير موحدة، لكن الجزء الأكبر منها يطال شركات صناعة الأسمدة، وإن الحكومة أبلغتهم أن الخفض سيستمر لعدة أيام.

وقال مصدر بإحدى شركات الأسمدة الكبرى فى السوق المصرى، إن الخفض تم منذ أيام، وسيستمر على الأقل لمدة 5 أيام تبدأ من الجمعة الماضية، موضحًا أن الشركات لم يصلها أى إخطارات رسمية، خاصة أن شركات الأسمدة من أكبر المصانع كثيفة الاستهلاك لعنصر الغاز الطبيعى، نظراًً لكونه مادة خاماً تدخل فى العملية الإنتاجية.



