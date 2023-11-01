شركات الأسمدة: خفض إمدادات الغاز غير مؤثر حتى الآن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت كبريات شركات الأسمدة إن خفض إمداداتها من الغاز لم يكن مؤثرًا حتى الآن فى ظل تمتعها بمخزون مناسب.
وأفصحت 3 شركات مدرجة بالبورصة المصرية عن تأثير خفض إمدادات الغاز على أعمالها بعد ما خفضت الحكومة منذ يوم الجمعة الماضى إمدادات الغاز للشركات كثيفة استخدام الغاز الطبيعى، لاسيما منتجى الأسمدة الذى يستخدم كمكون من ضمن مكونات الإنتاج.
وقالت شركة أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية فى بيان للبورصة إن الشركة شهدت انخفاضًا فى إمداداتها من الغاز المغذية للمصانع بنسبة 11% منذ نحو يومين، وتم استيعاب الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.
وأكدت الشركة على عدم تأثرها بهذا الخفض، حيث تستخدم كمية من فائض إنتاج الأمونيا اليومى والموجود بالخزانات لتعويض النقص فى إنتاج الأمونيا خلال فترة التخفيض، معتمدة على المخزون لديها.
وتابعت أنها حققت خطة الإنتاج الخاصة باليوريا المحببة ونترات الأمونيوم واليوريا المخصوص بشهر أكتوبر 2023 لمصانع الشركة الثلاث بأكثر من المستهدف، حيث حقق أبوقير1 116%، فيما حققا أبوقير2 وأبوقير 3 المستهدف بنسبة تصل إلى 109%، و113% على التوالي.
وفى سياق متصل أوضحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة ((موبكو))، أنه تم تخفيض إمدادات الغاز للمصنع منذ 27 أكتوبر، إلا أنه ليس هناك تاثير على حجم إنتاج الشركة، أو خطة الصيانة التى تسير بها الشركة.
وأشارت، إلى أنه مع وجود مخزون استراتیجى من منتجات الشركة لا يوجد أى تأثير على حجم الإنتاج والمبيعات الخاصة بالشركة.
ومن جانبها، قالت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن تراجع كمية الغاز الموردة إلى الشركة، ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجى من جميع منتجاتها الرئيسية.
وأوضحت الشركة أن توقف الإنتاج جاء نتيجة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجارى، وسيتم إعادة التشغيل.
توقع نادر أشرف، محلل مالى ببنك الاستثمار نعيم، إن لاتتأثر شركات الأسمدة بصورة كبيرة فى حال استمر الخفض على مدار أيام، خاصة وأن أغلب الشركات لديها مخزون يمكنها الاعتماد عليه.
وأرجع أشرف عدم تأثر الشركات بأنها عوضت خفض الغاز بكمية إنتاج من المخزون مما جعلها تتفادى الأثار، موضحًا أن حجم التاثر سيتوقف على مدة الخفض.
وقالت شركات لـ((البورصة))، إن التخفيضات غير موحدة، لكن الجزء الأكبر منها يطال شركات صناعة الأسمدة، وإن الحكومة أبلغتهم أن الخفض سيستمر لعدة أيام.
وقال مصدر بإحدى شركات الأسمدة الكبرى فى السوق المصرى، إن الخفض تم منذ أيام، وسيستمر على الأقل لمدة 5 أيام تبدأ من الجمعة الماضية، موضحًا أن الشركات لم يصلها أى إخطارات رسمية، خاصة أن شركات الأسمدة من أكبر المصانع كثيفة الاستهلاك لعنصر الغاز الطبيعى، نظراًً لكونه مادة خاماً تدخل فى العملية الإنتاجية.
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