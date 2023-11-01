أفريكسم بنك يمول استثمارات مصرية في غيانا بـ40 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة إيفرجرين المصرية، بدء تنفيذ استثمارات في مجال البنية التحتية للموانئ والاستزراع السمكي في دولة غيانا بمنطقة البحر الكاريبي؛ بتمويل من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسم بنك” بقيمة 40 مليون دولار.

يأتي ذلك تفعيلا للشراكة التي يدعمها البنك بين المستثمرين في القارة الإفريقية ودول الكاريبي، حيث وقعت 11 دولة من أصل 15 دولة عضو في الجماعة الكاريبية على الشراكة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في يوليو 2023.

وقال معتز المقدم رئيس شركة“إيفرجرين”، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط :“سننشئ ميناء بحريا في بربادوس، لاستقبال المنتجات المصرية وليصبح نقطة توزيع لها على دول منطقة البحر الكاريبي”.

وأوضح أن الميناء سيستقبل المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، وسيتولى“أفريكسم بنك” تمويل هذا المشروع بقيمة 20 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة أيضا بصدد إنشاء مشروع للاستزراع السمكي في كل من غيانا وبربادوس، حيث ستعمل الشركة على إنشاء مزرعة لتفريخ الأسماك في المياه العذبة ومياه البحر لأسماك البلطي والجمبري، فضلا عن إنشاء مصنع للأسماك المعلبة وذلك اعتمادا على الخبرة المصرية في هذا القطاع.

وذكر أن البنك رصد لمشروعات الاستزراع السمكي في دول البحر الكاريبي 120 مليون دولار، وأن الشركة تسعى إلى الحصول على جزء كبير من هذه التمويلات لتنفيذ المشروعات طبقا لاحتياجات كل دولة من دول الكاريبي، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء شركة“ايفر جرين” لمشروع الاستزراع السمكي في غيانا تبلغ 20 مليون دولار.

وعن مشروع الاستزراع السمكي في زنجبار الذي تعتزم الشركة إنشائه أيضا، قال إن تكلفة تمويله بلغت 90 مليون دولار من أفريكسم بنك، إلا أن الدراسات ما زالت جارية بشأنه حتى الآن.

وأضاف أن الشركة تتجه بقوة نحو الاستثمار في كل من غيانا وباربادوس بالتعاون مع“أفريكسم بنك”.

ودعا معتز المقدم المستثمرين المصريين إلى اقتحام منطقة الكاريبي، وإطلاق خطوط إنتاجهم للسلع والخدمات في هذه المنطقة الواعدة، ومن ثم تصديرها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الصناعيين، فإن الموقع مثالي بالنسبة لهم نظرا إلى أن الأسواق المجاورة هي أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية وذلك فضلا عن أن المنتج المصنع في منطقة الكاريبي تتوفر له فرصة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بتلك الدول.