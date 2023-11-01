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قطاع الأعمال تبحث تطوير الدلتا للصلب مع شينجلي الصينية

11/1/2023 2:03:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع شينج تشويتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات“شينجلى” الصينية، المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك، التعاون لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات.

وتم استعراض خطة تطوير وإعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب، وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل، وإنتاج البليت، ورفع الطاقة الإنتاجية، وكيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط.

وتم مناقشة مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين، ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير، وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء؛ ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج.

وأوضح الوزير، أن هناك استعداد لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها.

وأشار إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل إنشاء مسبك جديد للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويا وهو ما يعادل 10 أمثال الطاقة الإنتاجية للمسبك القديم.

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