قطاع الأعمال تبحث تطوير الدلتا للصلب مع شينجلي الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع شينج تشويتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات“شينجلى” الصينية، المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك، التعاون لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات.
وتم استعراض خطة تطوير وإعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب، وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل، وإنتاج البليت، ورفع الطاقة الإنتاجية، وكيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط.
وتم مناقشة مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين، ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير، وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء؛ ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج.
وأوضح الوزير، أن هناك استعداد لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها.
وأشار إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل إنشاء مسبك جديد للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويا وهو ما يعادل 10 أمثال الطاقة الإنتاجية للمسبك القديم.
MENAFN01112023000202011048ID1107353357
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.