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رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة - جريدة البورصة

11/1/2023 2:02:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار الحكومة في العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، ولاسيما في محافظة القاهرة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق العشوائية غير الآمنة، التى كانت منتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم /الأربعاء/ لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وخليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وصرح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا قدمه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية حول بعض المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير بعض المناطق في محافظة القاهرة، وفي هذا الإطار تم استعراض مواقع العمل المقترح تطويرها والظروف المحيطة بها.

وقال المتحدث الرسمي:“تم التنويه خلال الاجتماع إلى أنه سيتم التنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ بشأن المواقع المقترح تطويرها خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل إعداد دراسة الوضع على الطبيعة، ووضع الحلول المناسبة، سواء برفع كفاءتها أو تطويرها بشكل كلي، مع وضع تصور للاستفادة المثلى من هذه المناطق في إقامة مشروعات تنموية وخدمية لخدمة الأهالي بها”.


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