‎مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ينطلق في العين اليوم

‎تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت في القطارة

فعاليات الموسم التاسع من

مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويحفل برنامج المهرجان بالعديد من الورش والأنشطة والفعاليات التي تلقى تفاعلاً من قِبل الجمهور الزائر. كما يحتفي أيضاً بالحرف اليدوية الأصيلة والحِرفيين من كبار المواطنين الذين ساهموا في صون أهم الحرف اليدوية الإماراتية.

يلاحظ الزائر للمهرجان الحرف والصناعات التقليدية أنه وعلى الرغم التطور الكبير الذي تشهده منطقة العين، إلا أن الحرص على إحياء المهرجان في هذه المدينة العريقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقولات عدة لباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،

ومنها: "لابد من الحفاظ على تراثنا، لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة".



‎تنافس

وتتنافس العديد من الأسر المنتجة في عرض منتجاتها المتنوعة، لاسيما وأنها تعتبر المهرجانات والمعارض بداية حقيقية للمرأة الإماراتية التي ترغب في الاعتماد على ذاتها. لذا يحتضن المهرجان في موسمه التاسع 80 أسرة منتجة.

وتستمر فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بموسمها التاسع حتى 20 من الشهر الجاري، الأمر الذي يعزز من جهود دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة في إحياء التراث وحفظه ونقله للأجيال القادمة مع الترويج له باعتباره مكوناً حضارياً مهماً، وغرس قيم احترام التراث والتاريخ في نفوس الأجيال الجديدة وتعريفهم بهذه الحرف والصناعات العريقة.