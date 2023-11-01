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النصر يخسر جهود عبد الله توري 6 أسابيع

11/1/2023 10:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخسر النصر جهود لاعبه الايفوري عبد الله توري لفترة لا تقل عن 6 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي أمام شباب الأهلي، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأبتت الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية تحتاج إلى راحة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، وبذلك من المتوقع أن يغيب عن تشكيلة النصر حتى الجولة 12 المقررة 24 ديسمبر المقبل.

وشارك توري في 3 مباريات فقط في الموسم الحالي مع النصر بسبب عودته من إصابة تعرض لها في الموسم الماضي.

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