إسماعيل سالم مراقباً فنياً في السوبر جلوب لليد الشاطئية

غادر الدولة صباح اليوم الحكم والمراقب الفني القاري إسماعيل سالم حسن متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المراقبة الفنية لبطولة السوبر جلوب لكرة اليد الشاطئية، والتي ستشارك فيها منتخبات (البرازيل وتونس وبولندا والصين).

وستقام بالدوحة خلال الفترة من 2 ولغاية 5 نوفمبر الجاري، يذكر أن الحكم والمراقب الفني إسماعيل سالم عضو في مجموعة عمل كرة اليد الشاطئية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وسبق أن شارك في العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية وحتى المونديالية لكرة اليد الشاطئية كحكم ومراقب فني على مستوى الأندية والمنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز