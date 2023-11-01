شرطة دبي تشارك في قرية اللياقة

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الرياضيين، في قرية اللياقة التي تنظمها دائرة الاقتصاد والسياحة في المنطقة المحيطة دبي التجاري العالمي، من خلال جناحها الذي يضم العديد من الفعاليات الرياضية.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن مشاركة المجلس تأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 لأول مرة، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة، كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأوضحت الدكتورة المطروشي أن شرطة دبي تحرص على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي، والتي تعزز مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات، كأسلوب حياة صحي مستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي كعاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، وأشادت بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، مؤكدة الحرص على المشاركة الإيجابية في كل البرامج والمبادرات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين القيادات والموظفين، ورفع مستوى الإيجابية، وتحقيق السعادة الوظيفية.

شرح

وقدمت الدكتورة المطروشي شرحاً للحضور حول أهداف ومهام مجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي ينظمها، ومنها فعالية «القافلة الرياضية»، التي تعد الدراسة العملية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والوطن العربي، لاستشراف المستقبل الرياضي في الدولة.

ودعت الدكتورة المطروشي الجمهور لزيارة جناح مجلس الرياضيين في قرية اللياقة، الذي يتضمن فعاليات رياضية، وهدايا رياضية، وسحوبات يومية، وعروضاً مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة، يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية، عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي، والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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