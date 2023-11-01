أبناء ترامب أمام المحكمة في قضية احتيال تهدد امبراطورية العائلة العقارية

يمثل ثلاثة من أبناء دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك ابتداء من الأربعاء في قضية "احتيال" مالي تهدد الامبراطورية العقارية للعائلة، على أن يمثل الرئيس السابق الذي يخوض عدة معارك قضائية أخرى في وقت لاحق.

وبحسب البرنامج المرتقب ينتظر أن يبدأ هذا المسلسل القضائي الأربعاء بالاستماع إلى دونالد ترامب الابن (45 عاما)، ليتواصل الخميس مع شقيقه إريك (39 عاما).

ويشغلان معا منصب الرئيس التنفيذي بالنيابة في "منظمة ترامب" التي تضم عدة شركات تتولى تسيير ناطحات سحاب ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وملاعب غولف عبر العالم. وهما متهمان، مثل والدهما من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتضخيم قيمة أصول هذه المجموعة بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض مصرفية بأفضل الأسعار وشروط تأمين امتيازية.

ومن المقرر أن تتواصل مجريات هذه المحاكمة، ما لم يطرأ طارئ على البرنامج، باستجواب دونالد ترامب (77 عاما) الاثنين، أي قبل سنة تحديدا من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر 2024، والتي يأمل ترامب خوضها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبعد يومين يتم الاستماع أيضا لابنته إيفانكا، رغم أنها غير معنية بتهم الاحتيال حيث كانت غادرت المجموعة في العام 2017 لتعمل مستشارة لوالدها الرئيس.

غرامات

وكان الأخوان دونالد (الابن) وإريك استلما زمام منظمة ترامب بعد تولي والدهما الرئاسة، وهما منخرطان في مشاريع وأعمال العائلة منذ وقت طويل.

على المستوى السياسي يعد الابنان حليفين قويين ووفين لوالدهما، ويعبران يوميا عن دعمهما له في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.

وينتظر ألا يحيدا عن الخطة التي ينتهجها الدفاع منذ بدء هذه المحاكمة قبل شهر.

وتقوم هذه الخطة، كما يؤكد محامو الدفاع، على أن تقدير قيمة الأصول المكونة للإمبراطورية العائلية، مثل برج ترامب الشهير في نيويورك، استند على حسابات طبعتها الذاتية لكنها كانت صادقة. وعلى أن المصارف لم تخسر أي شيء في القروض التي منحتها لمنظمة ترامب.

من جهته يدين الرئيس السابق محاكمة "غير عادلة" تقودها مدعية يصفها "بالفاسدة للغاية". فيما يتهم القاضي آرثر إنغورون الذي يتولى البث في الملف بأنه "مارق"، ويعمل لحساب خصومه الديموقراطيين لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

ويقيم ترامب الذي يحضر جلسات هذه المحاكمة بانتظام، ما يشبه مؤتمرات صحافية مصغرة في أروقة المحكمة ويطرح نفسه كضحية لمخطط قضائي يستهدفه، تماما كما يفعل في أربع محاكمات جنائية أخرى يخوضها، تتعلق أبرزها باتهامه بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في 2020 التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ورغم هذه المحاكمات، تمنح استطلاعات الرأي حاليا ترامب الأفضلية في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

إزاء أسلوبه هذا قرر القضاة في عدة ملفات منعه من التهجم شخصيا على أفراد الهيئة القضائية أو الشهود وتجنب تعريضهم لضغوط.

وحكم عليه القاضي إنغورون في محاكمة نيويورك بدفع غرامتين قيمتهما 5 آلاف و10 آلاف دولار، أداهما دفعة واحدة، بعد تهجمه على كاتبة الضبط في المحكمة.

ويدل حضور ترامب الجلسات على الأهمية التي يوليها لهذه المحاكمة رغم أنه لا يواجه فيها عقوبات سجن. لكنها يمكن أن تسبب فقدانه التحكم في جزء من ثروته العقارية، إضافة إلى غرامة 250 مليون دولار والمنع من تسيير شركاته في نيويورك.

حتى قبل افتتاح هذه المحاكمة في 2 أكتوبر اعتبر القاضي إنغورون أن الادعاء العام يقدم "أدلة دامغة على أن المتهمين رفعوا قيمة الأصول بين 2014 و2021" من "812 مليون إلى 2,2 مليار دولار".

ونتيجة لهذه "الاحتيالات المتكررة" أمر بتصفية هذه الشركات، في قرار بمثابة قنبلة قضائية، لكن تنفيذه علق أمام الاستئناف.

وتنظر المحكمة أيضا في انتهاكات أخرى لقوانين المالية، وفي قيمة الغرامة التي يطلبها الادعاء.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز