8 أرقام جديدة وبطاقة تأهل لـباريس تتصدر مكاسب الإمارات في البارالمبية الآسيوية

حققت رياضة الإمارات العديد من المكاسب، خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في هانجتشو بالصين، وتخطت هذه المكاسب التتويج بـ11 ميدالية ملونة وضعتها في صدارة ترتيب البعثات العربية بالدورة.

وأحرز رياضيو الإمارات في هذه الدورة 8 أرقام قياسية جديدة على مستويات مختلفة كما حصد الرامي عبيد الدهماني بطاقة تأهل جديد إلى دورة الألعاب البارالمبية القادمة من خلال نتائجه في "البارالمبية الآسيوية" ليرفع عدد ممثلي الإمارات في "باريس 2024".

ورفعت الإمارات رصيد ميدالياتها على مدار مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 58 ميدالية ملونة في 4 دورات؛ بواقع 14 ذهبية و28 فضية و16 برونزية.

وشهدت المشاركات الإماراتية 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة) في دورة 2010 بجوانزو، و25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات) في 2014 بانشيون، و11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات) في 2018 بجاكرتا، و11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات) في 2023 بهانجتشو.

وجاءت ميداليات الإمارات في نسخة هانجتشو بواقع 7 ميداليات في ألعاب القوى (3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة) و4 ميداليات في الرماية (ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان).

وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ومدير بعثة الإمارات في هانجتشو، إن المشاركة الإماراتية في هذه الدورة شهدت ارتفاع عدد اللاعبين المتأهلين بأرقامهم التصنيفية مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" إلى 7 لاعبين.

وأضاف:“حقق عبيد الدهماني في الرماية التأهل المباشر إلى (باريس 2024) بعدما سجل 181.3 نقطة في مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف، فئة SH1، وانضم الدهماني إلى المتأهلين السابقين مباشرة، وهم عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي وعائشة الشامسي وعائشة المهيري في الرماية، ومحمد القايد في ألعاب القوى، إضافة لمقعد محجوز للدراجات".

وأشار المهيري: "حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 8 أرقام جديدة، منها رقمان آسيويان، و3 أرقام في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، و3 أرقام شخصية، وجميعهم في ألعاب القوى. والأرقام الجديدة اشتملت على رقمي مريم الزيودي الآسيويين، إضافة إلى رقم لمحمد القايد في سباق 800 متر، وكانت الأرقام الشخصية للاعب عمير يونس في رمي القرص، وبدر الحوسني في سباق 1500 متر، وأحمد المازمي في رمي الرمح".

وأشار إلى أن من أبرز المكاسب أيضا فوز سلامة الخاطري، لاعبة منتخب الدراجات بعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، بعد عملية تصويت استمرت أسبوعا كاملا على هامش الدورة، لاختيار 5 أعضاء من بين 10 مرشحين، ليكون للإمارات عضو باللجنة التي يستمر عملها 4 سنوات مقبلة.

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