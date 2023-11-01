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أحمد بن محمد: D33 حددت أهدافنا بوضوح لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم

11/1/2023 10:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن
دبي تدرك المتغيرات في المشهد الاقتصادي الدولي.

وشهد سموه انطلاق
فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، الذي يشهد مشاركة 2000 من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من حول العالم.

وقال
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة "إكس": "بمشاركة 2000 من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من حول العالم انطلقت اليوم فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.. دبي تدرك المتغيرات في المشهد الاقتصادي الدولي".

وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية D33 حددت أهدافنا بوضوح لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم ووجهة رائدة للاستثمارات بالتعاون مع مختلف الشركاء من خلال تقديم أفضل بيئة أعمال".

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