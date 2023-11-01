أحمد بن محمد: D33 حددت أهدافنا بوضوح لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن
دبي تدرك المتغيرات في المشهد الاقتصادي الدولي.
وشهد سموه انطلاق
فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، الذي يشهد مشاركة 2000 من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من حول العالم.
وقال
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة "إكس": "بمشاركة 2000 من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من حول العالم انطلقت اليوم فعاليات منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.. دبي تدرك المتغيرات في المشهد الاقتصادي الدولي".
وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية D33 حددت أهدافنا بوضوح لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم ووجهة رائدة للاستثمارات بالتعاون مع مختلف الشركاء من خلال تقديم أفضل بيئة أعمال".
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