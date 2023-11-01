النفط يتكبد خسائر شهرية في أكتوبر.. برنت يهوي 8% والخام الأمريكي 10.8%

تكبدت أسعار النفط خسائر شهرية قوية في أكتوبر، حيث خسر خام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي بنسبة 10.8 %، في حين سجل خام برنت خسائر شهرية بنسبة ‏‏8.3 %.

جاء ذلك بعدما تراجعت الأسعار عند التسوية في آخر أيام شهر أكتوبر، مع تراجع المخاوف حيال تعطل ‏الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وبفعل بيانات أظهرت زيادة الإنتاج ‏من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة.‏

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، قبيل انقضاء أجلها الثلاثاء، أربعة سنتات إلى 87.41 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين نزلت ‏العقود تسليم يناير الأكثر تداولاً 1.33 دولار، أو ما يعادل 1.4%، ‏إلى 85.02 دولاراً.‏

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار، أو ما يعادل 1.6%، إلى 81.02 دولاراً للبرميل.

شهد تداول النفط تقلباً إذ ارتفعت الأسعار بما وصل إلى دولار خلال الجلسة، لكنها ‏ظلت دون 90 دولاراً للبرميل.‏

وبحسب مسح أجرته رويترز ارتفع إنتاج أوبك من الخام 180 ألف برميل يومياً ‏في أكتوبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنتاج من نيجيريا وأنجولا.‏

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ‏ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل ‏يومياً.‏

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي الأسواق المالية لدى سيتي إندكس «في حين أن ‏المستجدات في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على النفط، مع تكثيف (عمليات) الغزو ‏البري، فإن خطر انخراط إيران يزداد، مما يثير مخاوف مرتبطة بنقص ‏الإمدادات».‏