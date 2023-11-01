MENAFN - Khaberni) خبرني -نشر معهد السياسة والمجتمع تقريرا بعنوان "سيناريوهات ما بعد حرب غزة وفق مراكز تفكير أمريكية"، تاليا نصه:

مقدمة

حتى بداية نوفمبر، ماتزال دائرة الصراع المُطرد داخل قطاع غزة بقيادة حماس من جهة والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى تشهد تطورات كثيرة وكبيرة ومتسارعة، ورافق هذه التطورات طرح العديد من التساؤلات التي ظهرت على السطح وبدأت تأخذ مساحة واسعة من الترسيخ والبناء في المؤسسة الفكرية الغربية التي بدأت بدورها في تبنّي العديد من السيناريوهات والأنماط المتوقعة لسلوك العديد من الدول ونوعية المهام المطلوبة منها (ما بعد الحرب)، وذلك تحت مظلة مرحلة دولية جديدة تأخذ على عاتقها إعادة هيكلة لبعض المسائل العالقة في المنطقة والعمل على صياغة سُلّم أولويات جديد يُماهي المتغيرات الإقليمية القابلة لإعادة التشكيل. وبالتأكيد فإن السجل التاريخي للتدخلات السياسية في المنطقة، ودرجة التهديد المتوقعة ما بعد 7 أكتوبر والعديد من الاعتبارات، أخذت مساحة واسعة في ذهن المحلل وصانع القرار الذي يدرك حجم المصالح والأضرار المتوقعة في حالة النأي عن المسألة الشرق أوسطية وعدم الإمعان في الانعكاسات القادمة منها.

وانطلاقًا من ضرورة استيعاب العديد من المساهمات الجارية من قبل الباحثين ومراكز الدراسات الغربية في وضع عدسة التحليل على زوايا محددة في أدوات الصراع والأطراف الفاعلة، فسيتم التطرق لمقالين من أهم المقالات، لنستعرض إحدى أبرز الطروحات ذات الصدى الواسع في غرف صنع القرار وهي تلك الصادرة عن The Washington Institute for Near East Policy (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) الذي يُعرف بـ“معهد واشنطن” والذي يتبع منذ اليوم الأول لتأسيسه فكريًّا وتمويليًّا لـلجنة الشؤون العامة الأمريكية – الإسرائيلية AIPAC، وحسب موقع DBpedia يصف جون ميرشايمر وستيفن والت المعهد بأنه جزء من جوهر اللوبي الإسرائيلي (الصهيوني) في الولايات المتحدة.

وفي سياق الحديث عن سؤال النُخب الممثلة داخل وخارج المعهد في تحليلاتها، التي سيتم التطرق إلى مقالاتهم هنا، نستعرض نبذة تعريفية عن الخبراء المشاركين في كتابة المقالين المذكورين، وذلك حسب الملف التعريفي لكل بروفيسور وباحث في موقع معهد واشنطن.

يتصدر المشهد روبرت ساتلوف؛ الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد واشنطن منذ عام 1993، وهو خبير في السياسة العربية والإسلامية وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وصاحب مؤلفات ومحاضرات حول عملية السلام العربية – الإسرائيلية والتحدي الذي يشكله الإسلام السياسي والحاجة إلى تغيير الدبلوماسية الأمريكية العامة في الشرق الأوسط، حيث عمل على تأليف وتحرير تسعة كتب ودراسات، وله العديد من الآراء حول قضايا الشرق الأوسط التي تُنشر في الصحف الكبرى مثل“نيويورك تايمز”، و“وول ستريت جورنال” وغيرها.

ومن الشخوص الذي سنتناول طروحاته على شقين في المقالات المُختارة من المعهد، دينس روس؛ وهو مستشار في معهد واشنطن وشغل لمدة عامين منصب المساعد الخاص للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمدير الأول للمنطقة الوسطى في“مجلس الأمن القومي”، وكمستشار خاص لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لمدة عام. ولمدة 12 عامًا كان دور روس الدبلوماسي محوري في رسم معالم الدور الأمريكي في عملية السلام في الشرق الأوسط حيث كلّفته الولايات المتحدة بقيادة عملية السلام خلال حكم إدراتي الرئيس بوش وكلينتون بالإضافة لدوره المحوري في التوصّل” لأوسلو الثانية” عام 1995، وتسهيل معاهدة 1994 بين الأردن وإسرائيل، وروس باحث ودبلوماسي في السياسات السوفيتية والشرق أوسطية في خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من عقدين، بالإضافة للعديد من المواقع التي شغلها في الخارجية الأمريكية وغيرها، وله العديد من الكتب في عمليات السلام والعلاقات الأمريكية.

مايكل سينغ؛ وهو المدير الإداري لمعهد واشنطن ومدير سابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وخلال فترة ولايته في البيت الأبيض 2005 – 2008، كان سينغ مسؤولًا عن وضع وتنسيق سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة تجاه المنطقة التي تمتد من المغرب إلى إيران، وقد عمل كمساعد خاص لوزيري الخارجية الأمريكيين كوندوليزا رايس وكولين باول وفي السفارة الأمريكية في تل أبيب. له العديد من الكتابات عن منطقة الشرق الأوسط واستراتيجية الأمن القومي الأمريكي وظهرت مقالاته في صحف مثل:“واشنطن بوست”،“نيويورك تايمز” و” فورين آفيرز” وغيرها.

پاتريك كلاوسون؛ مدير الأبحاث بمعهد واشنطن، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد وله العديد من المؤلفات حول الشرق الأوسط والاقتصاديات العالمية، وقبل انضمامه إلى المعهد، عمل كأستاذ في جامعة الدفاع القومي، وهو اقتصادي في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

مقال“هجمات حماس: نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة”

نُشر في 13 أكتوبر مقال تحليل سياسات والذي يُعد بيانًا لخبراء من معهد واشنطن وساهم فيه كل من: روبرت ساتلوف، دينس روس، مايكل سينغ، باتريك كلاوسون. سنتوقف في هذا المقال على أبرز النقاط التحليلية للمشهد الحالي في تصور نخبة المعهد، وننطلق من التساؤلات المرحلية التي تدعمها إسقاطات الخبراء.

يفتتح المقال باعتبار هجمات حماس في 7 أكتوبر نقطة تحول تدعو لتسليط الضوء على العديد من الحقائق التي تم التغاضي عنها في الشرق الأوسط ومحورية إعادة ترتيب أوراق المنطقة عند صانع القرار في الولايات المتحدة، وفي هذا السياق المُتوقع تم ربط أحداث 11 سبتمبر وظاهرة“الإرهاب الإسلامي المتطرف” آنذاك كتهديد رئيس على الساحة الدولية والذي أخذت زمام مبادرته الولايات المتحدة في توحيد الأمة الأمريكية وتغيير بوصلة استراتيجيتها في المنطقة، والمقارنة الحاصلة هنا تحتم علينا بناء افتراضات حول“سياسة مكافحة الإرهاب 2” لعام2023 ولسنوات طويلة فيما بعد، وبالرغم من أنها هذه المرة لم تقع على إحدى الولايات الأمريكية، لكن لضخامة التداخل في الشأن الإسرائيلي بشكل مباشر وبشكل غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة فإن المصاب أمريكي- إسرائيلي، وغربي بطبيعة الحال، وسيأخذ طابعه وسياقه الدولي بعد انتهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من السياسات الموجّهة في الشرق الأوسط التي قد تكون غير مسبوقة أيضًا في ظل موجة تقصير وتوجيه أصابع الاتهام نحو الولايات المتحدة في نأيها عن المنطقة في الفترة الأخيرة.

ويرى كتّاب المقال أن عمليات صنع السلام العربي – الإسرائيلي مستمرة وضرورية والحاجة لاستعادة المكانة والقوة في واجهة المنطقة متطلب لاستكمال الاتفاقيات وديمومتها، بالنسبة للخبراء فإن التوصل لحالة اتفاق سلام سعودي- إسرائيلي هو الحل الأمثل للرد على“الإرهاب الإسلامي”، وهنا يظهر تساؤل حول شكل الاتفاقيات ما بعد 7 أكتوبر وما هو المطلوب بعدها في استحقاقات المرحلة القادمة على الصعيد العربي والإسرائيلي الخارجي، وما الجديد في شعار المرحلة“الإرهاب” الذي وُلد جديدًا في سياق زمكاني قد يختلف وقد لا يختلف كثيرًا باعتماد المعطيات الحالية؟

واللافت هو الإشارة إلى الفصل بين حماس كمنظمة إرهابية ملتزمة بتدمير الدولة اليهودية وأهل غزة التي فُرِضت عليهم حماس، وأن المساواة بينهم غير مُنصفة بطبيعة الحال، وعلى الرغم من تبيان الفرق بين حماس وغزة نظريًّا، إلا أن الوقائع على أرض غزة لا تُشير لحالة من التفريق بين المدنيين من أهل غزة وبين أفراد حماس، ويؤكد الخبراء في المقال حقيقة أن معركة إسرائيل مستمرة منذ عقود ولم تنتهِ، وما طرأ في 7 أكتوبر هو تذكير بذلك بالرغم من كافة حالات التقدم في السلام الإقليمي الذي تم إحرازه.

رغم عنونة وحشية حماس بما يشبهها من تنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية“داعش”، إلا أن ما يميز حماس كعلامة فارقة هي شبكتها الواسعة، على حد تشبيه الباحثين، تحت مظلة وكلاء إيران من حزب الله، الجهاد الإسلامي، نظام الأسد والحوثيين والفصائل الشيعية في العراق. ولعلَّ هذه المناسبة الدامية هي فرصة تسنح لتسييج الحدود السياسية والعسكرية وضبطها في ظل موجة التخوف الواضح من أي تبعات تَفوق مسألة التدخل والدعم الإيراني سواء في هذه الحرب أو ما بعدها وهو بالفعل إعلان واضح لشكل تعاطٍ جديد مع المنطقة لأي توجهات نشطة قد تعارض مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وبناء على النقطة السابقة عن إيران وشبكتها في المنطقة، استُخدمت مصطلحات في النقطة التي تليها مثل“هدوء المنطقة، استقرار دائم، تحضير الوكلاء والصراع التالي”، وذلك يدلل على عودة بحلة جديدة يكون فيها اضطراب الشرق الأوسط الممنهج والمُحدد الأركان هو الهدوء المطلوب، وأي حالة هدوء لا يتم رسم ملامحها من قبل الولايات المتحدة فهي“وهمية وظاهرية” والتخوف منها واجب. وهذا يتطلب توضيح أهمية توجيه نفس الجهود التي تمت منذ زمن لتنظيمي القاعدة و“داعش”، باتجاه المشروع النووي الإيراني وشبكة تهديدها التي تعمل عليها وذلك يؤكد ويبني على ما سبقه كمسوِّغ لتحديد أولويات السياسة الجديدة والصارمة في المنطقة من منطلقات ذات دافعية أكبر وأكثر رسوخًا.

ويتطلب أيضًا وضع أجندة جديدة في توحيد خطاب وجهود الحلفاء العرب في ملف الإرهاب الذي لاقى تباينًا في تحديد ملامحه في حرب غزة، حسب المحللين، وذلك ما يدفع لحلول وتعاونات على المستوى الحكومي ومستوى المجتمع المدني. وهذا ما يطرح سؤال حول شكل الاعتبارات المجتمعية الجديدة التي سيتم فرضها على مؤسسات المجتمع المدني وعلى شكل التوجهات الداخلية في الدول التي ستحاول التوفيق بين التداخل الأجنبي والحاجة لمُعاونين خارجيين والحاجة لإرضاء الشارع وامتصاص حالة الامتعاض الواقعة بطبيعة الحال. ولعل إشكالية الحليف الغربي وأولويات الدول العربية سيتم إعادة فحصها بشكل متكرر في المرحلة القادمة.

اختتم المحللون المقال بأهمية توحيد الجهود الوطنية الأمريكية من دبلوماسية وعسكرية واقتصادية وأيديولوجية في ظل هذه المهمة المعقدة التي تتطلب تجنبًا لتكرار أخطاء الماضي والعمل قُدمًا نحو المرحلة الجديدة التي تضع المصالح الأمريكية أوّلًا والمصالح الإسرائيلية في الخانة ذاتها وليست ثانيًا ولا ثالثًا.

مقال“ربما كنت أُفضِّل ذات يوم وقف إطلاق النار مع” حماس”، ولكن ليس في أيامنا هذه”

في مقالة حديثة، نُشرت في 27 أكتوبر، في معهد واشنطن التي تفرد بها المستشار دينس روس، الذي تم التعريف به آنفًا، سنُعرّج على أبرز ما جاء به من التصورات التي يحملها للحرب الجارية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

يؤطر روس مقالته بعبارات حول مسيرته المهنية في السياسة الأمريكية المتعلقة بصنع السلام وحل النزاع التي استمرت 35 عامًا في الاتحاد السوفيتي السابق، أو ألمانيا الموحدة أو عراق ما بعد حرب 2003. وأنه لم يشغله أكثر من إيجاد حل سلمي ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين حسب توصيفه.

وينطلق من هذه المقدمة في الربط بين مسيرته المهنية وحجم التعقيدات في المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية إلى حاجة جديدة أبعد من وقف إطلاق النار وهي العثور على وسيلة لوضع حد ووقف حماس ليتسنى للمنطقة التخلص من العنف الحاصل وأن أي استمرار لوجودها هو بمثابة حالة تنمية لتوحيد جبهة من قبل حزب الله لبنان ووجود إيراني مُرتكز مستقبلًا.

يذكر روس في مقالته عن تواصله مع عدة مسؤولين عرب في المنطقة وأن هناك نقطة مشتركة في الرغبة بالقضاء على حماس، ليس فقط من جانب إسرائيل، وذلك بناءً على أن تزايد قوة حماس واستمرارها يعني تمكين أرضية خصبة لإيران ومعاونيها، مع العلم أن ملف إيران ينبغي أن يأخذ طابعًا جديدًا بعد الاتفاق السعودي – الإيراني. ورغم أن آراءهم العلنية، حسب تعبير روس، تتماشى مع الشارع وغضبه وذلك بناء على الحدث الجلل في قصف المستشفى المعمداني، الذي حسب روس وبايدن وغيره في الإعلام الغربي يعتبره أحد مزاعم حماس بأن إسرائيل هي من تسببت بالقصف ويُرجّح أن صاروخًا فلسطينيًّا أصابه. ويذكر روس الإمارات العربية المتحدة كمثال يوضح حالة التناقض التي يريد إيصالها لتبيان الشرخ الحاصل في الشارع والمنبر الوطني الإعلامي“في رواية قصف المستشفى” حيث إنها أدانت هجوم حماس في البداية ثم أدانت الهجوم الإسرائيلي على المستشفى.

ينطلق روس من معادلة رفض وتخوف من أي مطالبات دولية لوقف إطلاق النار أو حتى مطالبة إسرائيل بإلغاء الغزو البري، وذلك بناءً على أن حماس لم تنتهِ وهي متجددة في هيكليتها من بنية تحتية عسكرية وقيادات قائمة ما يشجع على أي حالات هجوم قادمة وعدم تصور حالة هدوء من بعد 7 أكتوبر من قبل حماس خاصة وسلسلة الأنماط التي شهدتها إسرائيل من حماس في الحروب السابقة.

كما يعتبر روس أن حماس بفصائلها وأجهزتها قادرة على تجديد ذاتها حاليًّا على كافة الأصعدة من تسليح وتعبئة ودخول جديد في موجة حرب أخرى، وذلك ما يعنونه بأن كلفة حرب برية إسرائيلية ستكون صعبة وباهظة الثمن للجنود الإسرائيليين، ولا يمكن تحقيق هزيمة لحماس إلا بالضربات الاستراتيجية من الجو مستخدمًا مثال الولايات المتحدة واستئصالها لتنظيم“داعش” في الموصل والرقة، وأن معارك مثل تلك كان للولايات المتحدة شركاء محليون توّلوا القتال البري، واكتفت القوات الأمريكية بدمار لتنظيم داعش من أعلى. وهذا ما يطرح سؤال الحلفاء من جديد كما المقال الأول وماذا سيترتب على مساهمات في المنطقة من دول تحتاج لإعادة رسم أولويات التحالفات وفهم المعادلة الجديدة القديمة التي سترسخها الولايات المتحدة بحلة مختلفة؟ ومن الذي سيتحمل تبعات المبالغ الباهظة التي لن يتورط بها الجنود الإسرائيليون والقوات الأمريكية هذه المرة؟

أما سيناريو انتهاء الحرب، فيطرح روس نموذج ما بعد تدمير البنية العسكرية لحماس والتي ترتبط ببنيتها المدنية بطبيعة الحال والإنهاء على قياداتها فيوضح روس أن عملية إعادة الإعمار بعد ذلك لن يسهل عرقتلها، ومن هنا يقتضي بطبيعة الحال وجود إسرائيلي في غزة مرافق لشكل سلطة جديد يكون بإدارة مؤقتة” لمنع حدوث فراغ” وهناك العديد من التساؤلات حول شكل الفراغ الذي يُتوقع ملأه؟ ومن ثم يوضح روس تفاصيل شكل الإدارة المكونة من تكنوقراط فلسطينين من غزة أو الضفة الغربية أو الشتات وتحت مظلة دولية تشمل دول عربية وغير عربية، وربما تكون الأمم المتحدة أو لجان متخصصة.

يضرب روس مثالًا محددًا للغاية حول الأسماء المقترحة من الدول العربية في مساهمات الإعمار، فيذكر أنه بإمكان المغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، توفير الشرطة وليس القوات العسكرية حسب توصيفه، لضمان نوع من الحماية للإدارة المدنية الجديدة. وبإمكان السعودية والإمارات وقطر توفير الجزء الأكبر من التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وذلك انطلاقًا من دور الدول التي ذكرها في تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة. أما كندا قد تكون هي أو غيرها من يساهم بتوفير آليات الرصد لضمان وصول المساعدات إلى غاياتها المقصودة، ولعل هذه الجزئية بحذافيرها تستلزم طرح تساؤولات حول الأطراف المسؤولة وغير المسؤولة لمآلات ما بعد الحرب وما هي الاعتبارات التي تُعفي وتُقصي ملفًا عن غيره وخاصة الدور الأمريكي في المعادلة وإلى أين تقف حدود التدخل الأمريكي المباشر؟ وما هي طبيعة الوجود الإسرائيلي المُرتقب في هذا السياق وكيف تمتد حدوده في قطاه غزة؟

يختم روس مقاله بسيناريوهات تكون فيها إسرائيل أكثر إقناعًا في الإثبات للعالم بأنها تحارب حماس ولا تحاول معاقبة المدنيين. على سبيل المثال يقترح روس إنشاء إسرائيل ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، أو السماح للمجموعات الدولية مثل منظمة“أطباء بلا حدود” بالعمل بأمان وضم أطباء إسرائيليين يمكنهم إنشاء مستشفيات ميدانية مثلًا. ويؤكد على ضرورة أن يؤكد القادة السياسيون في إسرائيل بشكل علني مغادرة غزة ورفع الحصار بعد إلحاق الهزيمة العسكرية في حماس ونزع معظم أسلحتها، وتأكيد ضرورة التوصل لحل سياسي مع الفلسطينين بشكل عام. وهذا حسب روس وعدة أطراف أنها ليست الواجهة التي يمثلها نيتنياهو اليوم بناء على الصدمة الحالية، لكنها حسب توصيفه، الرسالة التي يحتاج شركاء إسرائيل في المنطقة سماعها، وبقاء حماس هو ليس فقط هلاك غزة بل وقسم كبير من الشرق الأوسط.

ويجدر بالذكر أن جميع ما ذكر كاملًا في مقالته يستحق الأخذ بعين الاعتبار في فهم العقلية السياسية الأمريكية التي تعالج المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية بحذافيرها، فالعديد من التصورات التي طُرحت في المقال المشترك ومقال روس هي تأكيد على غياب البوصلة المشتركة في فهم جذور الإشكالية نفسها، حتى في فهم رواية عن قصف مستشفى لم يمضِ عليه أيام، فكيف عند الحديث عن تبعات سياسية وإجرائية في صيغ التحالفات وتحديد الفاعلين الرئيسيين منذ عقود؟ هنا تكمن مشكلة مخاطبة الآخر وفهم الأرضية التي ينطلق منها ولعل الحوار ونبرة السياسة المستخدمة تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد.