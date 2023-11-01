في شهر أكتوبر: "محظوظ" يتعاون مع "مستشفى زليخة" لمكافحة سرطان الثدي

(MENAFN
- Ewings) نوفمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن إطار جهوده الدؤوبة في مجال العمل الإنساني، تعاون "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي لا تقتصر مهمته على تغيير حياة الناس للأفضل من خلال الجوائز الأسبوعية السخية التي يقدمها، ولكن أيضاً من خلال أنشطته المجتمعية واسعة النطاق، مع "مستشفى زليخة" ومؤسسة "SmartWoman" التابعة لـ "سمارت لايف" (SmartLife)، لتنظيم حدث للتوعية بسرطان الثدي في 31 أكتوبر 2023، وتقديم قسائم للحصول على استشارات وفحوصات "ماموغرام" مجانية لـ 100 سيدة من نزيلات السكن المشترك.
تعاونت مؤسسة "سمارت لايف"، والتي أسفرت شراكتها طويلة الأمد مع "محظوظ" عن دعم وتمكين الآلاف من شريحة العمال خلال السنوات الثلاث الماضية، مع "محظوظ" لتنظيم حدث توعوي يدور حول الوقاية من السرطان هذا العام في سكن إجادة المشترك في دبي، حيث عقد فريق طبي متخصص من مستشفى زليخة جلسة توعية تثقيفية حول سرطان الثدي، موضحاً لنزيلات السكن الطريقة الأفضل لإجراء الفحص الذاتي للثدي.
وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت زنوبيا شمس رئيس مجلس الإدارة المشارك لدى مستشفى زليخة: "استفادت أكثر من 15,000 سيدة من خدمتنا المجانية منذ إطلاق حملتنا للوقاية من السرطان في عام 2012، وقد كنا خلال هذه الفترة نرصد ما يقرب من خمس إلى سبع حالات من الأورام السرطانية الخبيثة كل عام أثناء الفحوصات. تتيح لنا مثل هذه الفعاليات مد يد العون للمجتمع وتمكين المرأة بالمعرفة والفحص الذاتي".
ومن جانبها، قالت سوزان قزي، رئيسة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية للشركات في "إي وينجز"، القائمة بالعمليات التشغيلية للسحب الأسبوعي "محظوظ": "تأسس "محظوظ" بهدف إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وقد قمنا منذ إطلاق عملياتنا باتخاذ مهمة رفع مستوى الوعي بمرض السرطان كإحدى القضايا المحورية التي تستحق منا الالتزام وكامل الدعم، فقد قمنا على مدار السنوات الثلاث الماضية بإجراء العديد من حملات التوعية والكشف المبكر في عدة منشآت سكن للسيدات، ونجحنا في تقديم فحوصات مجانية للثدي لأكثر من 250 سيدة حتى الآن. نحن فخورون هذا العام بالتعاون مع مستشفى زليخة في هذه المبادرة، والتي تشكل امتداداً لجهودنا التعاونية مع شركائنا المجتمعيين لمكافحة السرطان".
كما قالت نمريتا لال من (SmartWoman) خلال هذه الفعالية: "تعيد مؤسسة (SmartWoman) من خلال تعاونها في هذه الحملة مع "محظوظ" التأكيد على التزامها الراسخ حيال صحة شريحة العمال، كما أننا نثمن عالياً التزام "محظوظ" وجهوده المتواصلة حيال هذه القضية، الأمر الذي يساعدنا على إنقاذ حياة الكثيرين من الفئات المستهدفة".
كان "محظوظ" قد سبق له التعاون مع "مستشفى زليخة" لرفع مستوى الوعي حول سرطان القولون والمستقيم، وذلك إلى جانب تعاونه مع "سمارت لايف" لدعمهما في مهمتهما لإحداث تأثير إيجابي في حياة مجتمع العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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