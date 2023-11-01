ينتهي ملتقى الصحة باستثمار 13.3 مليار ريال

(MENAFN
- Epress release) الرياض
اختتم مساء أمس، ملتقى الصحة العالمي؛ الذي نظمته وزارة الصحة على مدار ثلاثة أيام، بتوقيع 138 اتفاقية ومذكرة تفاهم وصفقة، بإجمالي استثمار يتجاوز 13,3 مليار ريال، بحضور أكثر من 111 ألف زائر ومهتم محلي ودولي.
عُقدت فيه جلسة وزارية، ناقش فيها وزراء وصناع القرار ملف الاستثمار في القطاع الصحي في السعودية. والتقى فيه وزير الصحة السعودي مُلَّاكَ المستشفيات والمنشآت الصغيرة، حيث دعاهم إلى اغتنام إقامة الملتقى في تعزيز الفرص الاستثمارية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات. ومّكن الملتقى الممارسين الصحيين من حضور ثمانية برامج علمية، تقدم لهم 30 ساعة معتمدة من التعليم الطبي المستمر(CME).
وركزت جلسات وفعاليات الملتقى على أهمية رفع جودة الحياة في القطاع الصحي لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. كما احتضن أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من 29 دولة، واشتمل على مساحات متنوعة في مجالات متعددة مثل: الاستثمار، و المختبرات الطبية، و الشركات الناشئة، و المنصات التفاعلية.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي 2023، شهد تطوراً وتوسعاً عالميًا، حيث يمثل الملتقى الأبرز في مجال الرعاية الصحية، ويستقطب العديد من الشركات المحلية والعالمية لاستعراض أحدث الابتكارات في المجالات الطبية، ويضم ميزات جديدة، والعديد من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة.
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