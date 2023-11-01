فارنك تحث مدققي الصحة والسلامة والبيئة على تبني الرقمنة لتحسين الصحة والسلامة في مكان العمل

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 نوفمبر 2023: أكد رايان ميتشل، رئيس قسم الجودة والصحة والسلامة والتميز والرفاهية لدى شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية التحول الرقمي خلال منتدى الصحة والسلامة والبيئة الذي يستمر على مدار يومي 1 و2 نوفمبر الجاري في فندق شيراتون جراند في دبي.
ويهدف المنتدى الذي ينعقد تحت عنوان "إحداث ثورة في تدقيق الصحة والسلامة من خلال الرقمنة"، إلى تجربة عصر جديد من التدقيق، والاستفادة من قوة الرقمنة، وتقديم حلول مبتكرة وأدوات تحويلية لمدققي الصحة والسلامة، حيث يستعرض الحدث مجموعة من أهم وأبرز الأدوات المتطورة وتطبيقات الهاتف المحمول التي تم إعدادها لإحداث ثورة في الطريقة التقليدية التي يعمل بها المدققون، بالإضافة إلى استكشاف الفوائد الكبيرة التي يجلبها هذا التحول لمجتمع تدقيق الصحة والسلامة والبيئة.
وشدد ميتشل، إلى جانب أعضاء آخرين في اللجنة، على فوائد الرقمنة في الصحة والسلامة والبيئة والمجالات الأساسية التي يمكن تطبيق العقلية الرقمية لتحسين الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه عملية التنفيذ مع دراسة الحلول للتغلب على تلك التحديات.
وفي هذا السياق علق رايان ميتشل قائلاً: "إن حل سيفتك (SAFETEK) الذي تم تطويره داخليًا من قبل شركة هاي تك التابعة لمجموعة فارنك هي أداة لإدارة السلامة الرقمية تتمتع بقوة الأتمتة، والتي تدعم المؤسسات التي تحاول الانتقال من النهج التفاعلي إلى النهج الأكثر تنبؤية".
وأضاف ميتشل قائلاً: "تم تصميم حلنا القائم على السحابة والتنقل خصيصًا لرقمنة عملية التدقيق، بما في ذلك إعداد التقارير، للعمل على توفير مكان عمل أكثر أمانًا، حيث يتضمن حل سيفتك وقت إعداد التقارير وتحليل البيانات لتوفير رؤى للإجراءات الوقائية".
استقطب هذا الحدث رفيع المستوى نخبة من أبرز المتحدثين الذين يمثلون الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أبرزهم: المهندس رائد المرزوقي، مدير قسم الدراسات والأنظمة في بلدية دبي، والدكتور وضاح غانم الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية زميل ومستشار فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوزان الغانم، رئيس قسم المرونة التنظيمية واستمرارية الأعمال لدى هيئة البيئة- أبوظبي وبينو كالاريكان، مدير الصحة والسلامة والبيئة في هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية – حكومة رأس الخيمة، كما حضر المؤتمر متحدثون بارزون آخرون يمثلون أدنوك، وموانئ دبي العالمية، والإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة داماك، ودبي القابضة.
تشتمل ميزات SAFETEK على لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية للسلامة مع التقارير، وتسمح للمستخدمين بالحصول على التقارير في الميدان، وتتبع إجراءات المتابعة، والتحقق من الحالة الصحية للموظفين، واستيعاب النماذج وقوائم المراجعة المخصصة، وجدولة عمليات التفتيش والتدقيق مع الإشعارات، بالإضافة إلى خيارات وضع العلامات البيضاء وتكامل الطرف الثالث.
وأضاف ميتشل قائلاً: "يعمل حل سيفتك على تقليل وقت التوقف عن العمل وتضمن استمرارية الأعمال، مما قد يؤدي إلى توفير التكاليف للمؤسسات من خلال تقليل الحوادث، وتخصيص الموارد بشكل أفضل، وتحسين الكفاءة ناهيك عن توفير مكان عمل مثالي أكثر أمانًا".
هذا وقد حرص ميتشل خلال معرض إكسبو 2020 على ضمان رفاهية القوى العاملة في موقع شركة فارنك، حيث عمل ضمن المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة المعرض والعديد من الهيئات المشهورة عالميًا، بما في ذلك المدير التنفيذي للصحة والسلامة في المملكة المتحدة، كما كان أيضًا عضواً من الفريق الذي حصل على جائزة البطاقة الذهبية في حفل توزيع جوائز تقدير العام الماضي، تقديرًا للتميز في رعاية العمال والصحة والسلامة والبيئة.
رايان ميتشل حاصل على درجة بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف من جامعة فلوريدا إيه آند إم، وهو مفتش معتمد للصحة والسلامة من إدارة السلامة والصحة المهنية، وهو أيضًا ماهر في تدقيق معايير شهادات الآيزو 9001 و14001 و45001 وهو عضو معتمد في معهد إدارة أماكن العمل والمرافق وجمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وهو حاصل أيضًا على الشهادة الوطنية العامة في الصحة والسلامة المهنية.
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