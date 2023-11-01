ماكلارين تمنح عملاءها فرصة تخصيص سياراتهم الجديدة من ماكلارين بمناسبة الذكرى الستين على تأسيس الشركة

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) احتفالاً بالذكرى الستين على تأسيسها، تقدّم ماكلارين مجموعة جديدة من خيارات التخصيص المتوفرة على جميع طرازاتها التي يتمّ طلبها حديثاً والتي يتمّ إنتاجها بشكل متسلسل. وتتوفر مجموعة من المزايا الفردية التي تحمل طابع الذكرى السنوية الستين، والتي تتضمن تفاصيل لافتة داخلية وخارجية تشيد بتحقيق ماكلارين إنجاز "التاج الثلاثي" في رياضة السيارات وذلك في سيارات GT وArtura، والسيارة الخارقة 750S الجديدة كلياً.
يعد "التاج الثلاثي" إنجازاً أساسياً في تاريخ ماكلارين الممتد على ستة عقود، وهو إنجازٌ مستحق نتيجةً لفوز العلامة في السباقات الثلاثة الأكثر شهرة في رياضة السيارات، وذلك بعد 21 عاماً من تسجيل ماكلارين فوزها الأول في سباق إنديانابوليس 500 عام 1974، تبعه الفوز في سباق جائزة موناكو الكبرى عام 1984، وهو السباق الذي فازت به ماكلارين حتى الآن 15 مرة، وهو رقم قياسي لأي صانع للفورمولا 1. واكتمل الإنجاز الكبير عام 1995، مع فوز سيارة F1 GTR بسباق لومان 24 ساعة في ما كان أول دخول ماكلارين في سباق التحمل الشهير.
وسوف يتمكّن العملاء من الاختيار من ثلاثة ألوان للطلاء الخارجي التي يمثّل كلّ منها تكريماً للسيارات التي فازت بالتاج الثلاثي لشركة ماكلارين، وذلك عبر مجموعة سيارات ماكلارين المخصصة للطرقات. يمثّل اللون البرتقالي Indy Orange اللون الجديد والأحدث الذي يحلّ مكان البرتقالي الساطع لسيارة M16D التي حققت الفوز في سباق Indy 500 عام 1974. أمّا اللون الأبيض Monaco White الجديد أيضاً فهو مستوحى من اللون الأبيض لسيارة MP4/2 الفائزة في سباق جائزة موناكو الكبرى لعام 1984. ويكتمل ثلاثي الطلاء بخيار رمادي معدني يحمل تسمية Le Mans Grey والذي يشكّل تكريماً لسيارة F1 GTR التي حققت الفوز في سباق لومان 24 ساعة عام 1995.
بالإضافة إلى خيارات الطلاء هذه، يمكن للعملاء اختيار إضفاء خطوط التاج الثلاثي إلى سياراتهم. تمتد هذه الخطوط المرسومة إلى منتصف غطاء المحرك وتتكرر على الجناح الخلفي. وسيكون هذا الخيار الحصري متاحاً للطلب على طرازات 750S فقط وسيتم إنتاجه لستين سيارة فقط، أي سيارة واحدة عن كلّ سنة منذ تأسيس شركة ماكلارين. وقد تمّ تزيين مقدّمة السيارة بشعار ألوان تاج ماكلارين الثلاثي بينما وُضعت في الخلف سنوات تحقيق الانتصارات الكبرى أي 74 و84 و95 ضمن عمل فني متقن. وتتمثّل اللمسة النهائية مع جناح خلفي متباين يحمل هو أيضاً ألوان التاج الثلاثي.
وتشمل الترقيات الخارجية الأخرى لونين جديدين لفرجار الفرامل بمناسبة الذكرى الستين، وهما اللون الأزرق Indy Blue المستوحى من فوز Indianapolis 500، وهو لون مطابق للون الأزرق لرقم السباق "3" الذي كان موضوعاً على سيارة M16D الفائزة بالسباق بينما يحاكي Le Mans Gold لون ملاقط المكابح الموجودة في سيارة ماكلارين F1 GTR الأسطورية. وتتوفر ألوان الفرجار الجديدة في طرازات 750S وGT وArtura.
أمّا العملاء الذين يطلبون سياراتهم مجهّزةً بمرايا أبواب مصنوعة من ألياف الكربون اللامعة فبإمكانهم أن يطلبوا أيضاً إضافة شعار “Speedy Kiwi” الخاص بالذكرى الستين على غلاف المرايا باللون البرتقالي أو الفضي. ويتطابق الشعار مع الشعار الموجود على لوحة الإهداء الجديدة المصممة حصرياً للسيارات المجهزة بخيارات الذكرى الستين.
وتشتمل الخيارات الداخلية الخاصة بالذكرى الستين على خط مركزي على عجلة القيادة المطلية باللون البرتقالي Indy Orange، والتي تتوفر في السيارات ذات عجلة القيادة المصنوعة من ألياف الكربون. ويمكن استكمال عجلة القيادة بأذرع نقل الحركة الجديدة الممتدة والمطلية بألياف الكربون، والتي تتميز بخطوط بألوان التاج الثلاثي من ماكلارين.
تجدر الإشارة إلى أنّه سيتمّ تزويد جميع السيارات التي يتّم طلبها مع أي من خيارات الذكرى الستين بلوحة إهداء جديدة مصنوعة من الألومنيوم المصقول حسب الطلب، وتتميز بشعار الذكرى الستين باللون البرتقالي الخاص McLaren Orange. يتضمن الشعار الرقم "60" مع شارة ماكلارين "Speedy Kiwi" الشهيرة، وهي الشارة التي تحملها سيارات السباق التي كان يقودها بروس ماكلارين. وكلّ سيارة يتمّ طلبها من طراز 750S بخطوط التاج الثلاثي ستحمل عبارة "1 من 60" على لوحة الإهداء، مما يؤكّد على أنّها جزءٌ من عدد محدود جداً وذات مواصفات نادرة.
تتوفر خيارات الذكرى الستين لتأسيس ماكلارين للطلب على سيارات ماكلارين ذات الإنتاج المتسلسل لعام كامل اعتباراً من نوفمبر 2023. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الضغط هنا، أو التواصل مع أحد الوكلاء الحصريين والموزّعين المعتمدين لماكلارين.
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