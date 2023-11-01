سنطلب تعويضا عن خسائرنا من الحرب على غزة.. تحذير مصري

MENAFN - Khaberni) خبرني - وسط التوقعات بأن تطول الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت أصوات مصرية تؤكد أن القاهرة ستطالب بتعويضها عن خسائرها.

وأكد أحمد جنيدي، عضو مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية لن تتأخر في اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية الدولية للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تتعرض لها البلاد من الأحداث الدائرة حاليا في قطاع غزة، في إشارة إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر بسبب الحرب على غزة.

الغاز الطبيعي وأضاف جنيدي فى مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي أن "القيادة السياسية الحالية في مصر لا تفرط في حق من حقوق البلاد أو من حقوق شعبها".

كما أشار إلى أن "جزءا من الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره مصر يأتي إليها من إسرائيل في صورته الغازية ثم يتم معالجته وتسييله في مصر وتصديره بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية". وأردف أنه "مع توقف العمل في حقول الغاز الإسرائيلية بسبب الحرب الدائرة حاليا تأثرت عملية التصدير المصرية".

إلى ذلك، أعرب عن اعتقاده أن "القاهرة لا تملك حاليا خطة جاهزة للتعامل مع الموقف لأن الأحداث في المنطقة فاجأت الجميع".

لكنه أكد في الوقت نفسه "أن مصر ستبحث الفترة القادمة عن حلول وبدائل يمكن وضعها موضع التنفيذ".

حقل ظهر كما شدد عضو مجلس النواب المصري على أن "الفترة القصيرة القادمة ستشهد استعادة حقل ظهر لمعدلات إنتاجه الطبيعية وبالتالي سيتم تصدير الفائض من إنتاجه".

وكانت أسعار الغاز الطبيعي في هولندا وبريطانيا قد تعرضت لارتفاعات صباح الاثنين، مدفوعة بأنباء عن توقف واردات الغاز المصرية بما سيؤثر بالتالي على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

يشار إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية كان أعلنت الشهر الماضي أنها ستوقف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين إسرائيل ومصر، بينما تقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

أتى ذلك، بعيد اشتعال الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر الهجوم المباغت الذي نفذه مقاتلو حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.