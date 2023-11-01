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سناتور أمريكي: لا سقف يحدد للصهاينة عدد الضحايا المدنيين

11/1/2023 9:20:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن واشنطن لا ترى أن أمام إسرائيل سقفا لأعداد الضحايا المدنيين يمكن أن تقف عنده في قصفها لقطاع غزة.

وأضاف غراهام في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول إن كان هناك حد أقصى لعدد ضحايا القصف تتوقف عنده إسرائيل، ولو حتى للهدنة: "لا. بالطبع لا.. هذا الأمر والسؤال شبيه لو أننا سُئلنا بعد الحرب العالمية الثانية: هل هناك حدود بينما كانت اليابان وألمانيا تغزوان العالم؟ هل يجب على إسرائيل أن تأخذ فترة راحة من القتال ضد الذين يحاولون إبادة اليهود؟ الجواب هو لا، لا حدّ لذلك".

وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة، لأن ذلك سيعني خسارة إسرائيل أمام حركة "حماس".

ودعا نتنياهو "الدول المتحضرة" إلى دعم إسرائيل، مشددا على أنه في حال "انتصرت حماس ومحور الشر الإيراني، فإن تلك الدول المتحضرة ستكون هدف الإرهابيين التالي".

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