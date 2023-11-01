استنكار لاعتداءات على محال تجارية ترفع ماركات عالمية

MENAFN - Khaberni) خبرني - استنكر مواطنون وناشطون سياسيون قيام بعض الافراد بالتهجم وتحطيم محال تجارية أردنية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، بحجة رفع هذه المحال لأسماء وماركات عالمية.

وأقدم عدة أشخاص على تحطيم زجاج 3 مطاعم شهيرة، يوم أمس، في مناطق الشميساني وشارع المدينة المنورة وقرب دوار الكيلو في العاصمة عمّان.

وقال الناشطون إن خيار المقاطعة متاح في الأردن في مواجهة العدوان الصهيوني وإن الاعتداء على المحال سلوك غير حضاري بؤذي المصالح الخاصة ويعطل الحياة الاقتصادية في الاردن.

وألقت مديرية الأمن العام على شخص اعتدى يوم أمس على واجهات زجاجية لمطعمين في العاصمة عمان، وشددت في بيان أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.