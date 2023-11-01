استنكار لاعتداءات على محال تجارية ترفع ماركات عالمية

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- Khaberni) خبرني - استنكر مواطنون وناشطون سياسيون قيام بعض الافراد بالتهجم وتحطيم محال تجارية أردنية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، بحجة رفع هذه المحال لأسماء وماركات عالمية.
وأقدم عدة أشخاص على تحطيم زجاج 3 مطاعم شهيرة، يوم أمس، في مناطق الشميساني وشارع المدينة المنورة وقرب دوار الكيلو في العاصمة عمّان.
وقال الناشطون إن خيار المقاطعة متاح في الأردن في مواجهة العدوان الصهيوني وإن الاعتداء على المحال سلوك غير حضاري بؤذي المصالح الخاصة ويعطل الحياة الاقتصادية في الاردن.
وألقت مديرية الأمن العام على شخص اعتدى يوم أمس على واجهات زجاجية لمطعمين في العاصمة عمان، وشددت في بيان أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.
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