النصر السعودي يسخر من واقعة رونالدو أمام الاتفاق بكأس الملك

سخر نادي النصر السعودي من حكام مواجهة الاتفاق في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك.

وكان حكم الساحة ألغى هدفًا لفريق النصر سجله البرازيلي آندرسون تاليسكا، بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تداخل في الكرة.

وقرر حكم تقنية الفيديو أن موقف تاليسكا خلال تسجيل الهدف كان سليمًا، ولكن رونالدو تداخل في الكرة وهو في موقف تسلل قبل أن تصل الكرة لزميله البرازيلي، وخلال إعادة اللقطة عبر الشاشات، ظهر رونالدو في موقف متسلل ولكن كانت هناك عملية جذب للنجم البرتغالي من مدافع الاتفاق.

وكان المثير للجدل أن تقنية الفيديو عكست الأمر خلال الإعادة، حيث أظهرت رونالدو هو الذي يمسك بقميص مدافع الاتفاق، وليس كما جاء في الصورة الأصلية من المباراة.

ونشر حساب النصر صورتين للواقعة للسخرية من التحكيم، الأولى من كاميرا الملعب والتي أظهرت عملية جذب رونالدو، بينما جاءت الصورة الثانية من تقنية الفيديو والتي أظهرت مخالفة على رونالدو.

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