Wednesday, 01 November 2023 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر السعودي يسخر من واقعة رونالدو أمام الاتفاق بكأس الملك

11/1/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سخر نادي النصر السعودي من حكام مواجهة الاتفاق في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك.

وكان حكم الساحة ألغى هدفًا لفريق النصر سجله البرازيلي آندرسون تاليسكا، بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تداخل في الكرة.

وقرر حكم تقنية الفيديو أن موقف تاليسكا خلال تسجيل الهدف كان سليمًا، ولكن رونالدو تداخل في الكرة وهو في موقف تسلل قبل أن تصل الكرة لزميله البرازيلي، وخلال إعادة اللقطة عبر الشاشات، ظهر رونالدو في موقف متسلل ولكن كانت هناك عملية جذب للنجم البرتغالي من مدافع الاتفاق.

وكان المثير للجدل أن تقنية الفيديو عكست الأمر خلال الإعادة، حيث أظهرت رونالدو هو الذي يمسك بقميص مدافع الاتفاق، وليس كما جاء في الصورة الأصلية من المباراة.

ونشر حساب النصر صورتين للواقعة للسخرية من التحكيم، الأولى من كاميرا الملعب والتي أظهرت عملية جذب رونالدو، بينما جاءت الصورة الثانية من تقنية الفيديو والتي أظهرت مخالفة على رونالدو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01112023000110011019ID1107352211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث