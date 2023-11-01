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وفاة مواطن وإصابة بليغة لابنته في حريق بمنطقة السيوح 16 بالشارقة

11/1/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكنت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب في أحد المنازل بمنطقة السيوح 16 صباح أمس، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات، حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطن، بعد نقله إلى المستشفى من خلال الإسعاف الوطني نتيجة لإصابته
باختناق، وإصابة ابنته بحروق بليغة، إضافة إلى احتراق 4 غرف من المنزل.

مكافحة

وذكرت هيئة الشارقة للدفاع المدني
أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالهيئة عند ال 4:27 صباحاً، يفيد بوقوع حريق في منزل بمنطقة السيوح 16، فتم تحريك فرقة الدفاع المدني من مركز الصجعة للتعامل مع الحادث، وبالتالي مكافحته، وتبين وجود طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً مصابة بحروق في ساحة المنزل، وتم إسعافها من قبل الإسعاف الوطني، وإخراج الأب من إحدى الغرف، حيث كان يعاني من اختناق نتيجة استنشاقه للدخان وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات بالشارقة.

مناشدة

وناشدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، كافة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، وتركيب كواشف الدخان، والتأكد من إغلاق جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية قبل الخلود للنوم وعدم تحميلها أكثر من طاقتها، وإجراء الصيانة الدورية لجميع الأجهزة في المنزل تجنباً لوقوع حوادث الحريق، وبالتالي التعرض للوفاة أو الإصابات البليغة.

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