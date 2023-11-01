أعلى وسام تمنحه الإمارات .. رئيس الدولة يمنح ملك الأردن «وسام زايد»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، "وسام زايد"، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها جلالته في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين والإسهام في ازدهار هذه العلاقات على جميع المستويات.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال المراسم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي ترك إرثاً من العلاقات القائمة على المحبة والاحترام والذي أسهم في ترسيخ أواصر الأخوة مع الدول العربية وبنى جسور الصداقة مع دول العالم أجمع.

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن منح أخي الملك عبدالله الثاني "وسام زايد" يأتي تعبيراً عما نكنه له من مودة واحترام وتقدير شخصي بجانب تقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون المشترك على جميع المستويات.





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