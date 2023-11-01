حمدان بن محمد يعين أحمد المهيري مديراً لـ«الشؤون الاسلامية والعمل الخيري»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي.
ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.
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