رئيس مجلس إدارة الغرف يتوقع نمو اقتصاد دبي 5 % العام المقبل



توقع عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي، استمرار النمو الاقتصادي في دبي بقوة خلال الفترة المقبلة، وأن تصل نسبة النمو إلى 5 % خلال العام المقبل، وذلك بدعم من السياسات العملية والمرنة التي تصب في صالح جميع القطاعات الاقتصادية.



وأشار الغرير، في حديثه لـ «وام»، على هامش أعمال اليوم الأول من منتدى دبي للأعمال، إلى الثقة الكبيرة التي حظيت بها دبي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنها تمكنت من جذب المستثمرين والشركات العالمية، حتى في أصعب الأوقات خلال فترة جائحة «كورونا».



وأكد أن هذه الثقة عززت مكانة دبي، وبات من الواضح الاهتمام المتنامي من قبل قطاعات الأعمال المختلفة في شتى أنحاء العالم، بالتوسع فيها وعبرها، وقال: منتدى دبي للأعمال في صورته الجديدة بحضور 1500 شخص، منهم أكثر من 40 % جاؤوا من الخارج، يؤكد دورنا في ربط العالم بدبي والمنطقة، فالحضور الكبير من المستثمرين وأصحاب القرار في هذا المنتدى، يدل على مكانة دبي بالنسبة للشركات العالمية، فهم يؤمنون أن دبي تعتبر أفضل مكان لتأسيس شركاتهم، والانطلاق إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وحتى أوروبا.



وأضاف: كثير من الشركات الأوروبية نقلت مراكزها إلى دبي، لما تقدمه من ظروف مناسبة لنمو الأعمال، وبالتالي، فعدد الشركات القادمة إلى السوق مؤشر ثقة بسياسات واستراتيجيات دبي.

وحول منصة «ديل هب» خلال منتدى الأعمال، أفاد الغرير بأن الهدف منها الإعلان عن بعض الشراكات التي تم الاتفاق عليها خلال الأشهر الماضية، ولنعلن أن هذا المؤتمر ليس فكرياً فقط، بل عملي من خلال عقد الشراكات مع الخارج.



وأشار إلى أن عدد الشركات التي وقعت اتفاقيات خلال هذا المؤتمر، وصل إلى 20 شركة، معظمها مع شركات خارجية.





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