تقرير سري: عمولات «أبل» تخالف القانون الأوروبي

أكدت الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن العمولات التي تتقاضاها شركة «أبل» تخالف قوانين التكتل، ما يضع احتمالات بأن تُجبَر الشركة على خفض رسوم متجر تطبيقاتها المفروضة على المطورين.

في أحدث تطور في النزاع الممتد بين «هيئة المستهلكين والأسواق في هولندا»، وعملاقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، اعتبر المسؤولون أن عمولة «أبل» عن اشتراكات بعض التطبيقات، تعد إساءة استغلال لنفوذ الشركة في السوق.

في تقرير سريّ، اطلعت عليه «بلومبرغ»، قالت الجهة التنظيمية الهولندية، إن قواعد «أبل» تستهدف، بلا وجه حق، الشركات التي تقدم خدمات مدفوعة، مثل تطبيق «تِندر» للمواعدة الذي تملكه «ماتش غروب»، إذ يجب عليها دفع معدلات عمولة مرتفعة على مبيعات التطبيق، على خلاف التطبيقات التي لا تقدم محتوى رقمياً باشتراك مدفوع.

وتتسبب «أبل» بالضرر لتلك الشركات، إذ «تتقاضى منها رسوماً إضافية ومرتفعة من دون سبب وجيه»، بحسب ما جاء في التقرير الهولندي، الذي أُرسل في يوليو.

عرضت الشركة في وقت سابق، خفض عمولة مبيعات التطبيقات في هولندا من 30 % إلى 27 %، لكن نتائج تقرير الهيئة السريّ أشار إلى أن هذا العرض لا يكفي.

ويمهد التقرير الطريق لتدقيق أكبر في مكافحة الاحتكار في أرجاء الاتحاد الأوروبي، المُكوَّن من 27 دولة، بخصوص عدالة هيكل الرسوم التي تتقاضاها «أبل» من تطبيقات متنوعة، فيما تحقق المفوضية الأوروبية في منع الشركة تطبيقات من إطلاع المستخدمين بوجود اشتراكات أقل تكلفة خارج متجر التطبيقات.

لم ترد «أبل» على طلب التعليق، ويمكن للشركة الاعتراض على نتائج تقرير الهيئة، أو محاولة تهدئة المخاوف عبر إعادة هيكلة عمولاتها. كما رفضت المفوضية، ومقرها في بروكسل، التعليق.

انخرطت الجهة التنظيمية الهولندية في معركة قضائية مع الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، منذ 2021، عندما قالت إن «أبل» خالفت قواعد المنافسة في هولندا في سوق تطبيقات المواعدة، بعدما أرسلت مجموعة منها شكوى إلى الجهة التنظيمية.

غُرّمت «أبل» 50 مليون يورو (53,2 مليون دولار)، لعدم الامتثال لقرار يتيح لمطوري تطبيقات المواعدة استخدام نظم دفع أخرى، قبل التفاوض على هدنة مع الجهة التنظيمية الهولندية، عبر السماح لمقدمي تطبيقات المواعدة بعرض وسائل دفع متنوعة.

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