أكتوبر «الكئيب» على الأسهم الأمريكية يقودها لأول سلسلة خسائر منذ مارس 2020

ناسداك 2.8 ٪ -

ستاندرد آند بورز 2.2 % -

داو جونز 1.4 % -





كالعادة، يعد شهر أكتوبر «كئيباً» على الأسهم الأمريكية، التي دفعها تسجيل شهرها الثالث من الخسارة على التوالي، حيث انخفض مؤشر داو جونز 1.4 %، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2.2 %، مسجلاً أول سلسلة خسائر مدتها ثلاثة أشهر لكلا المؤشرين منذ مارس 2020. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.8 ٪ في أكتوبر، هي الأكبر منذ عام 2018.

وسجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2022، حيث تراجع المؤشر ‏القياسي بذلك للشهر الثالث على التوالي، منخفضاً بنحو 3.7 % خلال هذه الفترة.‏

وعلى العكس، يعد شهر نوفمبر قوياً تاريخياً بالنسبة للأسواق، حيث يمكن أن تؤدي الرياح الموسمية المواتية إلى ارتفاع في نهاية العام، لكن المستثمرين يراقبون عائدات السندات. في وقت سابق من هذا شهر أكتوبر، تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات علامة 5 ٪ الرئيسة للمرة الأولى منذ عام 2007، ما أثار مخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول.

وخلال أكتوبر، قفزت قيمة الدولار، وسجل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 33 عاماً، بعد أن أجرى بنك اليابان تعديلات طفيفة فقط على سياسته النقدية.

وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في أكتوبر، بينما تسارعت تكاليف التوظيف بشكل غير متوقع في الربع الثالث - ما يؤكد على قوة سوق العمل التي تهدد ببقاء معدل التضخم فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال روس كوستريتش مدير محفظة في «بلاك روك»، لتلفزيون «بلومبرغ»: «إن الشاغل في أجزاء من سوق السندات، وخاصة الجزء التقليدي، يتعلق حقاً بالعلاوة التي نحصل عليها للخروج على المنحنى. وهذا يتعلق بديناميات العرض والطلب المتغيرة، بقدر ما يتعلق بالتضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، ينبغي أن تظل حذراً تجاه السندات طويلة الأجل».

من جانبه، قال المستثمر الملياردير ستان دروكنميلر، إنه اشترى مراكز صعودية «ضخمة» في سندات لمدة عامين، إذ أصبح أكثر قلقاً بشأن الاقتصاد.

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