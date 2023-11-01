سوق أبوظبي العالمي يدعو الشركات القائمة في جزيرة الريم إلى تقديم طلبات الترخيص





عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41 لسنة 2023 والذي نص على توسيع نطاق سوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم إضافة إلى جزيرة الماريه، أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، انطلاق عملياته رسمياً في جزيرة الريم.

ويتوافق هذا التوسع مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع المالي للإمارة في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، فيما يدعم أيضاً استراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027 والتي تهدف إلى تنمية القطاع المالي في أبوظبي وتعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً، إذ يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب المتزايد من مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي وجهة مفضلة لتوسيع أعمالها العالمية، فتوسعت المساحة الجغرافية الإجمالية لسوق أبوظبي العالمي مع ضم جزيرة الريم، إلى ما يقرب من 14,3 مليون متر مربع، لتصبح بذلك مساحة السوق الجغرافي أكبر بعشر مرات بالمقارنة بمساحته السابقة وليصبح واحدة من كبرى المناطق المالية في العالم إذ سيوفر هذا التوسع آفاقاً جديدة من الفرص أمام الشركات العالمية المهتمة بتأسيس أعمالها في السوق.



وأعلن سوق أبوظبي العالمي إجراء تعديلات على عدد من أنظمته، لتوفير ترتيبات انتقالية تدعم الشركات العاملة في جزيرة الريم إذ ستحصل هذه الشركات على إعفاء من متطلبات التسجيل والترخيص في سوق أبوظبي العالمي، كما سيتم إعفاؤها من متطلبات الالتزام ببعض من أنظمة السوق، وذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر من سنة 2024، وتأتي هذه المهلة لإتاحة الوقت لها للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بعد يوم 31 ديسمبر من سنة 2024.

وفي هذه الفترة الانتقالية، قد تختار الشركات القائمة في جزيرة الريم تجديد ترخيصها الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح من سوق أبوظبي العالمي، ولن تكون التراخيص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صالحة للعمل بموجبها في سوق أبوظبي العالمي بعد يوم 31 ديسمبر من سنة 2024.

ويتطلع سوق أبوظبي العالمي للترحيب بالشركات القائمة في جزيرة الريم ضمن مجتمع الأعمال الخاص به، ويؤكد التزامه ضمان سهولة وسلاسة الفترة الانتقالية.

والتقدم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي شرط إلزامي للشركات الجديدة الراغبة في العمل في جزيرة الريم.

ومن 1 نوفمبر من سنة 2023، يجب على الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ مقرٍ لها في جزيرة الريم، التقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي بدلاً من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. ومع صدور هذه التراخيص، ستكون الشركات خاضعة لقوانين ولوائح سوق أبوظبي العالمي ومتطلباته الإدارية، والتي تختلف عن تلك الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ولذلك، يجب على الشركات كافة التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة، والمتوافرة في موقع السوق الإلكتروني، وطلب الحصول على المشورة القانونية، في حال اقتضت الحاجة.

ويؤكد سوق أبوظبي العالمي أن الشركات العاملة فيه تحظى بالعديد من المزايا، وخصوصاً كون السوق يعد الولاية القضائية الوحيدة في المنطقة التي تطبق بشكل مباشر قانون العموم الإنجليزي، فيما يعد السوق أيضاً من كبرى وأسرع المناطق المالية نمواً في المنطقة، وذلك من ناحية الأرقام والنتائج ومن ناحية المساحة الجغرافية أيضاً. ولا بد من الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي يتيح الوصول إلى أسواق رأس المال والمواهب المتخصصة، بينما يقدم أيضاً مزايا ضريبية عدة وأطر عمل متطورة ويتيح أسلوب حياة مناسباً، وذلك إلى جانب موقعه الاستراتيجي.

هذا وستستفيد الشركات الجديدة التي ستتخذ من جزيرة الريم مقراً لها، من وجودها ضمن مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، والذي يضم 1,590 شركة و12,080 شخصاً من أفضل الكوادر العاملة المتخصصة، وستتمكن الشركات من إرساء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتنوعة في مجالات الابتكار والأعمال، وبدورها، ستُمكّن منظومة الأعمال المتكاملة لدى السوق الشركات من مواصلة مسيرة نجاحاتها بفضل الموارد والخبرات المتنوعة التي توفرها.





التراخيص الأخرى

- في حال احتاجت أي من الشركات ذات الصلة للحصول على أي تصاريح أو تراخيص أخرى ومن ذلك التراخيص من الهيئات الاتحادية أو المحلية في أبوظبي، إلى جانب تراخيص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها، فعلى هذه الشركات التواصل مع الهيئات المختصة.

- تجدر الإشارة إلى أن التراخيص التجارية لا تحل محل أي من التراخيص الأخرى، ولا تزال المتطلبات سارية.

- سيتم نشر المزيد من الإرشادات عن هذه المسائل ويمكن طلبها عند الحاجة من سوق أبوظبي العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز