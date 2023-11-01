387.6 مليون درهم أرباح مجموعة حديد الإمارات أركان (إمستيل) في 9 أشهر

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث تعكس هذه النتائج مرونة أعمال وحدة الحديد في مواكبة التغيرات السوقية، فضلاً عن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء.

وبلغ صافي الأرباح 387.6 مليون درهم، مقارنةً مع 383.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة، 884 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3 % عن الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، 13.6 %، مقارنةً مع 12.1 % في الفترة نفسها من عام 2022.

وحققت المجموعة نتائج إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بإيرادات بلغت 6.48 مليارات درهم، مع استقرار هوامش الربح، على الرغم من انخفاض أسعار منتجات الحديد، في ضوء الزيادة المستمرة في تصنيع وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، إلى جانب ازدهار أنشطة البناء.

وبلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 5.81 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغت أرباح هذه الوحدة 295.3 مليون درهم.

وبلغت إيرادات وحدة مواد البناء 670.7 مليون درهم خلال تلك الفترة. وبلغت أرباح الوحدة 92.3 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتزايد للقطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

ومنذ 31 ديسمبر 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 61 %، من 1.1 مليار درهم، إلى 424 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك، 0.36 في 30 سبتمبر 2023.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تأتي النتائج المالية لمجموعة حديد الإمارات أركان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتؤكد على استمرارية أدائنا المتميز ومرونة أعمالنا، حيث حققنا أرباحاً إيجابية، على الرغم من ظروف السوق الصعبة. وواصلنا التركيز خلال هذه الفترة على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات ومبادرات تحسين الأرباح، قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، من خلال برنامج التحول المؤسسي «نماء 2.0»».

وأضاف الرميثي: «نواصل العمل على تنفيذ خطتنا المقررة لإزالة الكربون، والتي تهدف إلى خفض انبعاثاتنا من الكربون بنسبة 40 ٪ بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وسيسهم هذا الالتزام تعزيز محفظتنا المتنامية من المنتجات منخفضة الكربون، وتطوير سلسلة التوريد الخاصة بنا، وترسيخ شراكاتنا لتمكين المجموعة من المضي قدماً في جهود إزالة الكربون».

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