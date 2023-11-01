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حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

11/1/2023 9:20:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأربعاء، معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في العاصمة أبوظبي.

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