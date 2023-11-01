حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
التاريخ
11/1/2023 9:20:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأربعاء، معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في العاصمة أبوظبي.
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