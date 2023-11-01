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مكتوم بن محمد يشكر حمد الشيباني ويتمنى التوفيق للمهيري

11/1/2023 9:20:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الدكتور حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير خدمات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في السنوات الماضية، مؤكداً سموه أن إنجازات الشيباني لدبي تستحق الإشادة والتقدير، متمنيا سموه لـ "أحمد درويش المهيري" كلّ التوفيق في مهامه الجديدة كمدير عام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس، "نشكر الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير خدمات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في السنوات الماضية، إنجازاته لدبي تستحق الإشادة والتقدير".

وأضاف سموه "كما نتمنى للأخ أحمد درويش المهيري كلّ التوفيق في مهامه الجديدة كمدير عام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونتوقع منه الكثير من الإنجازات التي تصب في خدمة مجتمع دبي وترسيخ مكانتها العالمية كمدينةٍ رائدة في العمل الخيري والإنساني".


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