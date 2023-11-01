مكتوم بن محمد يشكر حمد الشيباني ويتمنى التوفيق للمهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الدكتور حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير خدمات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في السنوات الماضية، مؤكداً سموه أن إنجازات الشيباني لدبي تستحق الإشادة والتقدير، متمنيا سموه لـ "أحمد درويش المهيري" كلّ التوفيق في مهامه الجديدة كمدير عام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس، "نشكر الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير خدمات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في السنوات الماضية، إنجازاته لدبي تستحق الإشادة والتقدير".
وأضاف سموه "كما نتمنى للأخ أحمد درويش المهيري كلّ التوفيق في مهامه الجديدة كمدير عام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونتوقع منه الكثير من الإنجازات التي تصب في خدمة مجتمع دبي وترسيخ مكانتها العالمية كمدينةٍ رائدة في العمل الخيري والإنساني".
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