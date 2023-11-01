الأسهم المحلية تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة وتربح 20 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 20 مليار درهم لتواصل صعودها للجلسة الثالثة على التوالي.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 17.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.59 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.445 مليار درهم أمس إلى 3.466 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.809 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و656.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و339.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 339.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.4 ألف صفقة.

سوق أبوظبي..

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.9% أو ما يعادل 85.4 نقطة ليغلق عند 9429.32 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1.03% رابحاً نحو 93.5 نقطة ليقفل عند 9200.83 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 218.3 مليون درهم ليغلق عند 399.9 درهم مرتفعاً بنسبة 0.08%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 102.7 مليون درهم وأغلق عند 18.78 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 90.18 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.12% عند 3.54 درهم.

سوق دبي..

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 15.47 نقطة ليغلق عند 3892.55 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي 0.93% والخدمات 0.4% والعقار 0.12%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 108.9 مليون درهم وأقفل عند 6.67 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 38.3 مليون درهم وأغلق عند 17.25 درهم بمكاسب 1.77%، ثم "دبي الإسلامي" 26.2 مليون درهم ووصل إلى 5.47 درهم بصعود بنسبة 1.29%.





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