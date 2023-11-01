من فورمولا واحد إلى استضافة كأس العالم.. تقدم سعودي على خارطة الرياضة

اختيرت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء لاستضافة كأس العالم 2034 باعتبارها المرشحة الوحيدة، في نجاح كبير أعقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الرياضية رفيعة المستوى.

وتحاول المملكة المحافظة التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، تلميع صورتها وجذب السياح والاستثمار في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها.

الرياضات الشتوية

اختيرت السعودية التي تصل درجات حرارتها في الصيف الى 50 درجة مئوية، في اكتوبر الماضي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029 على أراضيها في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، وسيتم تنظيم هذه المسابقة الشتوية لـ"نيوم" التي لا تزال قيد الإنشاء في صحراء تروجينا الجبلية الواقعة في شمال غرب الدولة الخليجية الغنية بالنفط، في خطوة تعرضت لانتقادات من منظمات بيئية.

وبعدها بخمس سنوات، تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية التي تعتبر بمثابة حدث أولمبي مصغَّر متعدد الرياضات.

وكان وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أكد في مقابلة مع فرانس برس اغسطس الماضي أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى".

فورمولا واحد

استضافت المملكة في عام 2021 للمرة الأولى جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر، وهي واحدة من أربع جوائز كبرى تقام في منطقة الخليج الغنية هذا العام.

والعام الماضي، طغى هجوم شنه المتمردون على منشأة نفطية سعودية إلى اندلاع حريق هائل بالقرب من حلبة الفورمولا واحد في جدة (غرب) خلال إحدى فترات التجارب.

كرة القدم

شهدت الأندية السعودية، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، أداة الثروة السيادية، موجة شراء غير عادية هذا العام، بدءاً بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كانون يناير الماضي لمدة عامين ونصف مقابل 400 مليون يورو.

فتح التعاقد مع رونالدو الأبواب على مصراعيها، مع انضمام كريم بنزيما، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، إلى اتحاد جدة، ورحيل النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي المملوك لقطر إلى الهلال، وشق مجموعة من النجوم الآخرين في أواخر مسيرتهم الاحترافية لطريقهم نحو الدوري السعودي.

في اكتوبر 2021، اشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية نادي نيوكاسل في خطوة أثارت احتفالات صاخبة لجمهوره وصلت حد رفع بعضهم علم السعودية أمام إستاد سانت جيمس بارك في شمال شرق إنجلترا.

ومنذ ذلك الحين، تحسنت نتائج نيوكاسل ونجح في التواجد بين الاربعة الكبار في الدوري الانجليزي وحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه تستضيف المملكة كأس العالم للأندية في نهاية ديسمبر المقبل في جدّة، بالإضافة إلى كأس آسيا 2027، وهي الآن بروفة للعرس العالمي، كما تسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026.

الغولف

بدّل الاستثمار السعودي وجه رياضة الغولف الاحترافية، بعد إطلاق دوري "ليف غولف" الانفصالي بجوائز باذخة بلغت 25 مليون دولار لكل بطولة والذي تنافس مع جولة "بي جي ايه" الأميركية.

وبعد سلسلة من الدعاوى القضائية، حصل دمج صادم بين الدوري المدعوم سعودياً وخصومه الأميركيين والأوروبيين في يونيو، حقق الدوري الوليد والجدلي نجاحاً أولياً، فبرغم معارضة شرسة من البطولات الأميركية والأوروبية ورفضها السماح للاعبيها بالمشاركة، إلا أن ليف غولف (LIV Golf) جذب 16 لاعباً من المئة الاوائل.

وأقيمت إحدى جولات الدوري الذي ينظم على ملاعب محدودة وبصيغة فريدة لأول مرة في السعودية بمشاركة أقطاب اللعبة مثل الأسترالي كاميرون سميث والأميركي داستن جونسون في ملعب خارج مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

وحصد جونسون أكبر المستفيدين نحو 35 مليون دولار من إجمالي أموال الجوائز في الموسم الافتتاحي- بالإضافة إلى 150 مليون دولار بحسب تقارير لمجرد موافقته على اللعب.

الملاكمة

عندما فاز بطل العالم للوزن الثقيل الانكليزي تايسون فيوري على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو السبت في مباراة استعراضية، كان هذا النزال رفيع المستوى الأحدث الذي تستضيفه المملكة.

في آب/أغسطس الماضي، استضافت السعودية بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك الذي أحرز اللقب على حساب البريطاني أنتوني جوشوا.

وكان جوشوا شارك سابقاً في 2019 في مباراة فاز فيها على الاميركي اندي رويز في مدينة الملك عبد الله الرياضية. وحصل جوشوا على مبالغ طائلة في المرتين رافضاً الانتقادات التي طالته بشأن "الغسيل الرياضي".

كرة المضرب

تقام نهائيات بطولة الجيل المقبل "نيكست جين" في كرة المضرب التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في سن الـ21 وما دون خلال العام، في جدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وورد أيضًا أن السعودية كانت المرشح الأوفر حظًا هذا العام لاستضافة نهائيات بطولة دبليو تي ايه الختامية التي تشهد مشاركة افضل ثماني لاعبات في العالم، قبل اختيار مدينة كانكون المكسيكية التي تعرضت لانتقادات كبيرة من اللاعبات المشاركات بسبب سوء أرضية الملعب.

كريكيت

في العام الماضي، شرعت أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وواحدة من أغنى شركاتها، في رعاية الأحداث الكبرى التي ينظمها مجلس الكريكيت الدولي، بينها بطولة اليوم الواحد للرجال والسيدات وكأس العالم تي20.

رالي

انطلق رالي دكار 2023 في 31 كانون الأول/ديسمبر للمرة الرابعة من السعودية. وبدأ تنظيمه في المملكة عام 2020.

واستهدف انفجار العام الماضي الفرنسي فيليب بوترون الذي اصيب بجروح خطيرة خلال نسخة 2022. وكان خمسة آخرون يستقلون السيارة أيضا.

سباقات الخيول

بدأت السعودية بتنظيم كأس السعودية لسباقات الخيول مع جائزة قدرها 20 مليون دولار، وهي الأغلى في العالم. وأقيمت ثالث نسخة العام الماضي. وأحرز جوادان مملوكان للسعودية النسختين الاخيرتين.

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