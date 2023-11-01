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محمد بن راشد: طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة.. ودعمنا للمهمات الفضائية الجديدة ثابت

11/1/2023 9:20:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

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