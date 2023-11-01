رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والفرص الواعدة لتعزيز تعاونهما الإستراتيجي والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر تقدما ونماء وازدهارا.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات، التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم في قصر الوطن في أبوظبي، حيث رحب سموه في بداية الجلسة بجلالة ملك الأردن والوفد المرافق بين أهله وفي بلده الثاني دولة الإمارات، وتمنى له دوام الصحة والسعادة وللأردن الشقيق التقدم والازدهار؛ وأعرب سموه عن ثقته بأن زيارة جلالته تمثل دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والتعاون المشترك على جميع المستويات.

واستعرض سموه وملك الأردن، مختلف مسارات التعاون التنموي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الإستراتيجية للبلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين.

كما بحثا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشددين على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الإنساني الدولي بجانب ضمان إيصال المساعدات الإغاثية من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها بهذا الشأن وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.

وشدد الجانبان، في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن العلاقات الإماراتية - الأردنية أخوية وتاريخية راسخة منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال اللذين وضعا الأسس القوية لها والتي تقوم على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدا أن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات تجسد خصوصية هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك عبدالله الثاني، حرصهما على البناء على الأسس والروابط المتينة التي تجمع البلدين لتحقيق مزيد من التطور في علاقاتهما الثنائية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الحزمة المتنوعة من مشروعات التعاون التي أعلنها البلدان خلال الزيارة تحقق نقلة نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين الإمارات والأردن بما يعود بالخير والنماء على البلدين.

من جانبه أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره لدولة الإمارات لدعمها المتواصل للأردن، وتطلعه إلى البناء على العلاقات المتجذرة بينهما في توسيع آفاق التعاون.

كما شدد جلالته على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مثمناً جهود دولة الإمارات المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

وكتب جلالة ملك الأردن، كلمة في سجل كبار الزوار، أكد فيها متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على ترسيخها، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريماً لجلالة الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق.

حضر المأدبة والمباحثات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس ديوان المحاسبة، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى الأردن، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضرهما من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، والوفد المرافق لجلالة الملك الذي يضم كلا من دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وسعادة نصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تبادل مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين؛ وتشمل : مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، ومذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.

تبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات، معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومن الجانب الأردني معالي زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.









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