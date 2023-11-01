أمام محمد بن راشد.. أعضاء جُدد في السلطة القضائية يؤدون اليمين القانونية



أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من أعضاء السلطة القضائية اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأعضاء السلطة القضائية الجدد عن أمنياته لهم بالتوفيق في عملهم وأداء رسالتهم على الوجه الأكمل إعمالاً لقيم العدالة باتباع أفضل الممارسات ووفق أحكام القانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع والضمانة الراسخة لحقوق وكرامة أفراده، وأن يقوموا بأدوارهم على النحو الذي يضمن أعلى مستويات الكفاءة للمنظومة القضائية في دبي، لتكون دائماً النموذج والقدوة في سرعة الفصل في القضايا دون تأخير ومراعاة الحقوق وسرعة ردها إلى أصحابها إعلاءً لمفهوم العدالة الناجزة.



وقد أدى اليمين القانونية كل من: عضو النيابة العامة حميد سالم راشد الخضر الشامسي، وستة قضاة في إدارة التفتيش القضائي وهم:

د. أشرف يحي العمري، ود. عادل فراج نصار، وأحمد نعيم سليم، ووليد عباس محمد، ومحمد سيد برديس، وعمر صابر فكار، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة باحترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز