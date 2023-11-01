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ميقاتي: الجرائم الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

11/1/2023 9:09:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الجرائم الاسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية. ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على ان الحق هو مصدر القوة".

وأضاف ميقاتي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الدوري للحكومة، اليوم الأربعاء، أن "العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح واضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق".




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