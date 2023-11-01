ميقاتي: الجرائم الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الجرائم الاسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية. ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على ان الحق هو مصدر القوة".
وأضاف ميقاتي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الدوري للحكومة، اليوم الأربعاء، أن "العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح واضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق".
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