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جماهير غفيرة تُشيع جثامين شهداء جنين الثلاثة

11/1/2023 9:09:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا فجرا، في عدوان إسرائيلي على مدينة جنين، ومخيمها.

وانطلقت مسيرة تشييع الشهداء محمد جرار، ووئام الحريري، وينال حمران، من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشيعون الجثامين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين، الذين رددوا الهتافات الغاضة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، ثم أدوا الصلاة عليهم، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة مخيم جنين، ومقبرة قرية الهاشمية غرب جنين.

واستُشهد الشبان الثلاثة خلال اقتحام
قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وإلحاق إضرار مادية جسيمة، طالت شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي والشوارع والبنية التحتية، حيث طال الدمار والتخريب في المركبات والمنازل ، وتدمير محلات تجارية،
وتدمير
القوس في المخيم، والذي يرمز لحق العودة، إضافة الى تحويل عدة منازل الى نقاط عسكرية في جنين وأطراف المخيم.

MENAFN01112023000205011050ID1107351988

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