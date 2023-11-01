جماهير غفيرة تُشيع جثامين شهداء جنين الثلاثة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا فجرا، في عدوان إسرائيلي على مدينة جنين، ومخيمها.
وانطلقت مسيرة تشييع الشهداء محمد جرار، ووئام الحريري، وينال حمران، من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشيعون الجثامين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين، الذين رددوا الهتافات الغاضة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، ثم أدوا الصلاة عليهم، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة مخيم جنين، ومقبرة قرية الهاشمية غرب جنين.
واستُشهد الشبان الثلاثة خلال اقتحام
قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وإلحاق إضرار مادية جسيمة، طالت شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي والشوارع والبنية التحتية، حيث طال الدمار والتخريب في المركبات والمنازل ، وتدمير محلات تجارية،
وتدمير
القوس في المخيم، والذي يرمز لحق العودة، إضافة الى تحويل عدة منازل الى نقاط عسكرية في جنين وأطراف المخيم.
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