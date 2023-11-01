مخابرات سيول: كيم جونغ أمر بدعم شامل للفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) سيول/PNN- أكد جهازالمخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أمر بتقديم "دعم شامل" للفلسطينيين في الصراع بين حماس وإسرائيل، وفق ما نقله أحد أعضاء البرلمان في سيول .

ونقلت وكالة الأنباء "يونهاب نيوز" أن البرلماني يوسانج بوم بعد جلسة برلمانية مغلقة للجنة المعنية بالمخابرات قال "نعتبر أن كوريا الشمالية تحاول أيضًا استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس بطرق عديدة... حصلنا على مؤشرات على أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بالبحث عن سبل لتقديم دعم شامل للفلسطينيين".

وخلال جلسة مغلقة قال جهاز المخابرات إنه على ما يبدو أن كوريا الشمالية تسعى للاستفادة من الصراع بين إسرائيل وحماس، بمختلف أشكاله.

وأضاف أنه من الممكن أن تكون بيونغ يانغ باعت أسلحة للجماعات المسلحة أو البلدان النامية، طالما أن النظام (كوريا الشمالية ) سبق له أن صدّر أسلحة مضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة لحماس وحزب الله .

ونفت كوريا الشمالية تزويد روسيا بالأسلحة، كما كذبت تقارير لبعض الخبراء العسكريين بأن مسلحي حماس يستخدمون أسلحتها في القتال ضد إسرائيل.

وذكرت تقارير إخبارية أن وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية قالت أيضًا إن كوريا الشمالية أرسلت وفدًا يتألف بالأساس من خبراء في المدفعية لروسيا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية القول إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من عشر شحنات من الذخائر إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون قذيفة مدفعية.

رويترز