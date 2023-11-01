أبناء أسطورة ريال مدريد يحرمونه من جائزة تاريخية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم فوز الأسطورة ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، إلا أن صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية لم تمنح النجم الأرجنتيني جائزة "الكرة الذهبية السوبر".وسبق للصحيفة الفرنسية منح هذه الجائزة لأفضل لاعب أوروبي في العقود الثلاثة الماضية، وذلك احتفالا بالذكرى الثلاثين لتأسيسها.ويعد ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد هو اللاعب الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة بسبب إنجازاته المبهرة من خلال جنسيته الإسبانية بعد تمثيله للأرجنتين وكولومبيا على المستوى الدولي، حيث نجح في هز الشباك 308 مرات مع الميرينغي ولعب دورا هاما في 5 ألقاب أوروبية متتالية بين عامي 1956 و1960.وكشف موقع Sportbible عن قيام أبناء دي ستيفانو ببيع العديد من ممتلكاته الثمينة في سبتمبر 2021 عن طريق المزاد العلني، وكجزء من الحدث تم عرض الكرة الذهبية "السوبر" للبيع.

ووفقا لشركة "جوليان" الخاصة بالمزادات في أمريكا الشمالية، فإن الجائزة تم بيعها بمبلغ 187 ألف جنيه إسترليني.

وهو ما تسبب بفقدان الجائزة وعدم وجود أي أثر لها على الإطلاق، حيث يعتبر الأثر الوحيد المتبقي منها هي الأموال المدفوعة في المزاد.

ولذلك لا توجد أي نية لدى المجلة الفرنسية لإعادة إحياء هذه الجائزة التي اختفت في ظروف غامضة مرة أخرى، لتضيع فرصة حصول ميسي عليها بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة بمسيرته.

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