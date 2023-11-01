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قائد ميداني في القسام: عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه

11/1/2023 9:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد قائد ميداني في كتائب القسام تفجير آليات إسرائيلية عدة واشتباك مقاتلين من الكتائب مع قوات الاحتلال في أكثر من محور.

وقال إن دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة.


وأوضح أن عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه.


وأعلنت كتائب القسام قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.


وقال مراسل الجزيرة إن رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، وأوضح أن صفارات الإنذار تدوي في نيريم وعين هاشلوشا بغلاف غزة.

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