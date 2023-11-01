قائد ميداني في القسام: عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد قائد ميداني في كتائب القسام تفجير آليات إسرائيلية عدة واشتباك مقاتلين من الكتائب مع قوات الاحتلال في أكثر من محور.
وقال إن دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة.
وأوضح أن عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه.
وأعلنت كتائب القسام قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.
وقال مراسل الجزيرة إن رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، وأوضح أن صفارات الإنذار تدوي في نيريم وعين هاشلوشا بغلاف غزة.
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