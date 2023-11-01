Wednesday, 01 November 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن: القبض على شخص اعتدى على واجهات لمطعمين في عمّان

11/1/2023 9:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت مديرية الأمن العام القبض على شخص قام يوم أمس بالاعتداء على واجهات زجاجية لمطعمين في العاصمة عمان.
وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الشخص المعتدي والمسجل بحقه عدداً من الأسبقيات اعترف بقيامه بالاعتداء على الواجهات الخارجية للمطعمين بأداة راضة كانت بحوزته، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية خارجية في واجهاتهما الزجاجية.
وبين الناطق الاعلامي أن مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم مع كل من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة، لنيل العقوبات الرادعة وفقاً لأحكام القانون.




MENAFN01112023000208011052ID1107351981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث