اقتصاد النواب تؤكد أهمية ضريبة بيع العقار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، آلية عمل اللجنة للمرحلة القادمة.
وقال رئيسها النائب عمر النبر ان على طاولة اللجنة العديد من القوانين المهمة خلال الدورة البرلمانية الحالية من بينها مشروع قانون ضريبة بيع العقار، مؤكدا أهمية هذا المشروع.
وأشار الى انه سيتم متابعة رؤية التحديث الاقتصادي وكل الأمور المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والشركات والإحصاءات العامة والسياسة النقدية والضريبية.
وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، فريد حداد، عبدالله أبو زيد، عدنان مشوقة.
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