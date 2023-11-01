شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في مخيم النصيرات

وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في منطقة أرض المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قرب مدرسة لإيواء النازحين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.