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شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في مخيم النصيرات

11/1/2023 9:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة مدنية في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.


وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في منطقة أرض المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قرب مدرسة لإيواء النازحين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.


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