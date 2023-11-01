شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في مخيم النصيرات

شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في مخيم النصيرات
التاريخ
11/1/2023 9:08:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة مدنية في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في منطقة أرض المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قرب مدرسة لإيواء النازحين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.
MENAFN01112023000208011052ID1107351979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.