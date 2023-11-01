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الشباب النيابية: هناك قرار سياسي بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم

11/1/2023 9:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بشابات وشباب الوطن لإيمانه بقدرتهما على إحداث التغيير الإيجابي من أجل بناء الأردن القادر على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه بحث آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، وأبرز النشاطات والفاعليات التي ستقوم بها، من زيارات ميدانية ولقاءات شبابية، وعقد ندوات توعوية حول انخراط الشباب في العمل الحزبي.
وقال المحارمة إن هناك قرارا سياسيا واضحا بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم في المجتمع سياسيا واقتصاديا، ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
وبين أن تأكيد وحرص جلالة الملك وولي عهده الأمين على المشاركة السياسية للشباب لم يكن مجرد شعار إنما طبق من خلال إقرار عدد من التشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي.
بدورهم، اكد أعضاء اللجنة النواب: جعفر ربابعة وايمن مدانات وهيثم زيادين وخلدون حينا وأسماء الرواحنة ويزن الشديفات ونمر السليحات، أن الشباب هم عماد الوطن وعنوان نهضته ويحتاجون الى مزيد من الدعم والرعاية والاهتمام.
وأكدوا ضرورة توفير البيئة الحاضنة للشباب والتي تقدم أنشطة شبابية جاذبة تستحوذ على اهتمامهم الشباب، لاسيما في مجالات القيادة والريادة والمشاركة الفاعلة.




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