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غوتيريش يشعر بالفزع من استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال في غزة

11/1/2023 9:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالفزع من التقارير التي تفيد بأن ثلثي الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال.


وفي أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 8796 شهيدا إلى غاية اليوم الأربعاء، من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.

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