غوتيريش يشعر بالفزع من استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال في غزة

غوتيريش يشعر بالفزع من استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال في غزة
التاريخ
11/1/2023 9:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالفزع من التقارير التي تفيد بأن ثلثي الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال.
وفي أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 8796 شهيدا إلى غاية اليوم الأربعاء، من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.
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