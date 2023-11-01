الصفدي: الأردنيون يصطفون خلف الملك لدعم الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردنيين يصطفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجلية الحقائق أمام المجتمع الدولي حيال ما يجري من جرائم حرب بحق أهلنا العزل في قطاع غزة.



حديث الصفدي جاء خلال لقاء للمكتب الدائم في المجلس مع رؤساء اللجان النيابية، حيث أكد أن توجيهات جلالته في خطاب العرش تحفز المجلس لمواصلة دوره الدستوري وأن يكون بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في المرحلة الراهنة، مبينا الدور الهام الذي تضطلع به اللجان النيابية الدائمة باعتبارها المطبخ الرئيسي في العمل التشريعي.



وأشار إلى أن المكتب الدائم مستعد لتسخير كل الجهود لتسهيل عمل اللجان ورفدها بكل ما يلزم للقيام بمهامها الرقابية والتشريعية، مؤكداً أن رؤساء اللجان وأعضاءها لديهم خبرات وكفاءات تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه لخدمة مسيرة البناء الوطني.



من جهته، أكد أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى العون والسند والظهير لأهلنا في فلسطين المحتلة، وأن المجلس لن يدخر جهداً في تعرية المحتل وذلك عبر رسائل يبرقها للبرلمانات الدولية تكشف زيف المحتل وتطالب بمحاكمة قادته أمام العدالة الدولية على ما ارتكبه من جرائم ومجازر بحق الأشقاء في قطاع غزة.